واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة، وقد تبلغ للأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من قائد إحدى الطائرات القادمة من الخارج بطلب استدعاء الأجهزة الأمنية على متن الطائرة لاكتشاف راكبين (يحملان جنسيات أجنبية)، سرقة مبالغ مالية من داخل حقائبهما.

ضبط راكب بميناء القاهرة الجوي سرق شخصين على متن طائرة

وقالت الداخلية في بيان مساء اليوم الجمعة: «بالانتقال والفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الركاب «يحمل جنسية أجنبية» يجلس على مقربة منهما، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة بأسلوب «المغافلة» وإخفاء المبالغ المستولى عليها بمقعده، وعثر بحوزته على 1680 دولارا أمريكيا و450 يورو و134 دينارا أردنيا و645 درهما إماراتيا و600 دينار عراقى و440 ليرة تركي و720 دينارا صربيا و440 بات تايلاندي و100 رنجت ماليزى و25 ألف ريال كمبودي متحصلات سرقة ركاب آخرين «غير محددين» قام بسرقتهم خلال تواجده بالمطار. تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».

استجواب فني تحاليل ابتز طبيبا بعلاقاته النسائية في العياط

أمرت نيابة الجيزة، باستجواب فني تحاليل متهم بابتزاز طبيب بدائرة مركز شرطة العياط ، مقابل عدم افتضاح أمره بعلاقاته النسائية في محادثات قام بالاستيلاء عليها من هاتف الطبيب أثناء عمله بعيادة الطبيب وساومه على مبالغ مالية.

وتلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة ، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة العياط ، مفاده تلقيه بلاغًا من طبيب بتضرره من فني تحاليل كان يعمل لديه في العيادة.

وقال الطبيب في محضره؛ إن المتهم أثناء عمله بالعيادة معه تحصل على هاتفه المحمول لإجراء تحديث للبرامج، لكنه قام بتصوير تلك المحادثات خلسة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.