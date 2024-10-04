يتقدم المُستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس قضايا الدولة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع مُستشاري قضايا الدولة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقيادة العامة للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة البواسل، ولشعب مصر العظيم؛ بمناسبة حُلُولِ الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى إنتصارات أكتوبر



وَأَكَّدَ رئيس قضايا الدولة، أن هذه المناسبة العظيمة ستظلُ مَبْعَثَ فَخْرٍ وَاعْتِزَازٍ للشعب المصري بِقُوَّاتِهِ المسلحة الباسلة؛ والتي قَدَّمَ رِجَالُهَا أَرْوَاحَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، وسطروا بِأَحْرُفٍ مِنْ نُورٍ أَرْوَعَ ملاحم البطولة والفداء؛ ليتوجوا كفاح شعب مصر العظيم بِإِعْلَاءِ شموخه وإرادته، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.



وفي هذه الذكرى العظيمة، أَكَّدَ على ضرورة مواصلة مسيرة البناء والتقدم، مُسْتَلْهِمِينَ من روح أكتوبر العزيمة والإصرار لِتَحْقِيقِ مُسْتَقْبَلٍ مُشْرِقٍ لأجيالنا القادمة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يُعِيدَ هذه الذكرى الخالدة على فخامة السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بِالْخَيْرِ وَالتَّقَدُّمِ وَالِازْدِهَارِ.