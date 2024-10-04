سفير مصر في كوت ديفوار يستقبل الفريق الطبي المصري

في ضوء الأولوية التي توليها مصر بتعزيز الحضور المصرى بالقارة الافريقية في المجال الطبي، من خلال إيفاد الخبراء المصريين في بعض الجراحات الدقيقة، وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، استقبل السفير شريف سيف، سفير جمهورية مصر العربية في كوت ديفوار، الفريق الطبي المصرى برئاسة الدكتور عمرو عبد العال، أستاذ جراحة الكبد، بجامعة عين شمس، في إطار زيارة عمل لكوت ديفوار لإجراء عملية زراعة كبد لطفل يبلغ عمره ٧ سنوات، بالتعاون مع وزارة الصحة الايفوارية.

أوضح السفير المصرى أهمية التواجد الطبي المصرى في كوت ديفوار، خاصة في العمليات الدقيقة، حيث تعد هذه الحالة الثانية لزراعة الكبد تتم بواسطة نفس الفريق الطبي، ولأول مره في كوت ديفوار ومنطقة غرب افريقيا. وأضاف بأن الجانب الإيفواري يقدر كثيراً الجهود المصرية لتعزيز التعاون مع كوت ديفوار في المجال الطبي، من خلال الدورات التدريبة التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتدريب الأطباء الايفواريين في كبرى المستشفيات المصرية. وأشار إلى أن مصر تحرص على مشاركة خبراتها في كافة القطاعات الطبية مع الأشقاء من الدول الافريقية.

قامت السفارة بتنظيم زيارة للوفد المصرى لمستشفى الأطفال بمنطقة بنجرفيل في أبيدجان، وكذلك لبعض المؤسسات الطبية في كوت ديفوار، لبحث التعاون في مجال تدريب الأطباء الايفواريين في مصر، وتعزيز السياحة العلاجية مع مصر.