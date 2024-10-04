إسرائيل: اندلاع حرائق في منطقة شلومي بالجليل الغربي نتيجة سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع حرائق في منطقة شلومي بالجليل الغربي نتيجة سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

لمقاومة الإسلامية في لبنان

ووسعت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، دائرة نيرانها شمالي فلسطين المحتلة، وتواصل عملياتها النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي، متصديةً لمحاولات التوغل الإسرائيلية جنوبي البلاد، وذلك دعماً لغزة ومقاومتها، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

ودوّت صفارات الإنذار في "مرغليوت" و"مسكاف عام" و"حانيتا" وحيفا و"الكرايوت" وعكا و"نهاريا"، وفي "غور بيت شان"، و"غيشر"، و"ميناحيميا"، صباح اليوم الجمعة، بالتوازي مع انطلاق رشقات صواريخ من لبنان، فيما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "جنون في سماء حيفا والكاريوت".

وقالت وسائل عبرية، إن نتنياهو وعدداً من الوزراء اختبأوا أثناء الهجوم الإيراني على "إسرائيل" في مكان محصّن تحت الأرض في مدينة القدس، فيما تحصن وزير الأمن يوآف غالانت في مبنى تحت الأرض تابع للوزارة في "تل أبيب".