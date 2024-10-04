ولادة أنثى الباندا الحمراء المهددة بالانقراض في إسكتلندا

صرح القائمون على حديقة حيوان اسكتلندية بأن أنثى الباندا الحمراء المولودة في الحديقة تتمتع بصحة جيدة.

وبحسب صحيفة "اندبدنت" البريطانية، ولدت الباندا الأنثى، التي لم يتم تسميتها بعد، في حديقة حيوان إدنبرة التابعة للجمعية الملكية لعلم الحيوان في اسكتلندا (RZSS) في 17 يوليو الماضي.

أجرى فريق الطب البيطري التابع للجمعية الملكية لعلم الحيوان الآن أول فحص صحي لها وقال إنها في حالة جيدة.

تعيش الباندا الصغيرة، التي يقول موظفو حديقة الحيوان إنه سيتم تسميةها قريبًا، مع والدتها جينجر ووالدها بروس.

يصنف خبراء الحياة البرية الباندا الحمراء، التي تشبه وراثيا حيوان الراكون أكثر من الباندا العملاقة ذات اللونين الأبيض والأسود، على أنها مهددة بالانقراض، حيث يقدر عدد الباندا الحمراء المتبقية في البر تعرضون للتهديد من قبل الصيادين وتدمير موطنهم بسبب إزالة الغابات.

ويعتبر موطن الباندا الحمرا الأصلي هو جبال الهيمالايا الشرقية وجنوب غرب الصين، في الوقت الحاضر، توجد خمسة حيوانات باندا حمراء تعيش في حديقة الحيوانات بينما يوجد نحو 10 آلاف أو أقل منها في البرية.