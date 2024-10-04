مع بداية الشهر الهجري.. أيهما أصح ربيع الآخر أم الثاني؟

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الجمعة هو غرة شهر ربيع الآخر، الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري، وهو من الشهور يُختلف على تسميتها ما بين ربيع الآخر، وربيع الثاني، فما الصحيح وما سر التسمية.

سر تسمية شهر ربيع الآخر بهذا الاسم

كان العرب يقسمون الشتاء قسمين، ولذلك اطلقوا عليهم «الربيعين» لحلول ربيع الماء والأمطار وربيع النبات، ومن هنا جاءت التسمية بربيع الأول وربيع الآخر.

سر تسمية شهر ربيع الثاني بهذا الاسم

سمي بشهر ربيع الثاني أو ربيع الآخر منذ عام 412 في عهد كلاب بن مرة الجد الخامس للرسول صلى الله عليه وسلم وقيل سمي بذلك لارتباع الناس والدواب في هذا الشهر، حيث كانوا يسمونه العرب بربيع الأزمنة عندما تدرك فيه الثمار.

أيهما أصح ربيع الآخر أم الثاني؟

ومع الاختلاف في التسمية، يظهر التساؤل حو أيهما أصح هل هو ربيع آخر ام ربيع ثاني؟ ، وبحسب ما ورد في كتاب «أخطاء اللغة العربية المعاصرة» بصحة قول ربيع الآخر بدلأ من قول ربيع الثاني، وذلك لأن لفظ الثاني يوحي بوجود الثالث والرابع، فلذلك يستخدم لفظ الآخر فيما لا يتبعه شيء، لذا الأصح تسمية الشهر المبارك بربيع الآخر وليس الثاني.

أدعية شهر ربيع الآخر

«اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة».

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

«اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك».

«اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

«اللهم أسألك بعظيم قدرتك أن تجعل إخوتي وأهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم. يا واسع الرزق يا كريم».