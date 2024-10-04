الجمعة 04 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

السفير المصري في مابوتو يلتقي مع وزير الأشغال العامة الموزمبيقي

السفير المصري في
السفير المصري في مابوتو

إلتقى السفير محمد فرغل، سفير جمهورية مصر العربية في مابوتو، مع  Carlos Mesquita، وزير الأشغال العامة والموارد المائية والإسكان الموزمبيقي، حيث أكد السفير المصري في مابوتو على الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وموزمبيق في كافة المجالات، ولاسيما فى مجالات البنية الأساسية والخدمات.

 كما سلم السفير المصري دعوة إلى الوزير الموزمبيقى لحضور فعاليات النسخة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي، والذي سيعقد فى نوفمبر 2024 بالقاهرة.

من جانبه، اشاد الوزير الموزمبيقى بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية بافريقيا. وأشار إلى حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجالات عدة خاصة فى مجال التشييد والبناء.

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