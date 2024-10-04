لقي شاب ثلاثيني حتفه ، جراء سقوطه في الدراسة خلال حصاد المحاصيل الزراعية بأرض خاصته، بناحية حاجر الرزيقات بأرمنت بالبر الغربي لمحافظة الأقصر.

مصرع شاب سقط في دراسة حصاد المحاصيل الزراعية بالأقصر

وتلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع الشاب «ف.ا» 38 عاما، من حاجز الرزيقات بأرمنت، أثناء عمله في الحصاد إثر سقوطه في الدراسة.

وأفادت التحريات الأولية أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة عندما سقط داخل الدراسة للمحاصيل الزراعية بغرب الأقصر، بسبب اختلال توازنه فجأة، وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

وجرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة مستشفى حورس بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، للتصريح بالدفن من قِبل مفتش الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

كما لقيت «ربة منزل» مصرعها،فيما أصيب 4 من أفراد أسرتها، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرق الجديد، أمام مركز أبوقرقاص بالمنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة.

وتلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، اخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام مركز ابوقرقاص .

انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، جنوب نقطة شرطة بني حسن بمركز أبوقرقاص، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تسبب الحادث في مصرع عائشة كمال محمد، 30 سنة، ربة منزل مقيمة بالقاهرة، وإصابة 4 اشخاص من اسرتها وهم عمرو جمال عبدالحفيظ، 36 سنة، اعمال حرة، وأطفاله هنا، 10 سنوات، وجنى، 11سنة، وفارس 6 سنوات، مقيمين جميعا بالقاهرة .

تم نقل المصابين إلى، مستشفى ملوي التخصصي، لتلقي العلاج، والجثمان إلى مشرحة مستشفى ملوي، تحت تصرف النيابة العامة .

تم التحفظ على السيارة والسائق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.