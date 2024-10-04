برعاية السفيرة ريهام خليل.. ممثلي الاتحاد العام للمصربين بالبحرين يشاركون بافتتاح المطبخ التراثي المصري

في أجواء تراثية شعبية تم افتتاح المطبخ التراثي المصري في أحد المتاجر الشهيرة في مملكة البحرين، وكان الحدث برعاية السفيرة ريهام خليل سفيرة جمهورية مصر العربية لدى البحرين، هذا الحدث يعكس تلاقي الثقافات العربية واحتفاءً بالتراث المصري العريق.

الافتتاح الذي أقيم ضمن فعاليات تعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين مصر والبحرين، يهدف إلى تقديم الثقافات والمأثورات الشعبية من خلال المأكولات المصرية التقليدية للجمهور البحريني والزوار أجمع بكافة جنسياتهم ، حيث يتميز المطبخ المصري بتنوع أطباقه ونكهاته الفريدة التي تجمع بين المكونات المحلية والشرقية.

ويأتي هذا الحدث في إطار تسليط الضوء على التراث الغذائي المصري، الذي يشتهر بأطباق مثل الفول والطعمية والكشري وغيرها ، وكذلك الأصناف المعلبة ذات الصناعة المصرية كالمربى والحلوى المصرية بشتى أنواعها.

وألقت السفيرة ريهام خليل كلمه في هذه المناسبة، أشادت بهذه المبادرة، مؤكدةً على أهمية مثل هذه المبادرات والفعاليات في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، مشيرة إلى أن المطبخ يمثل جزءً أساسياً من التراث الحضاري لأي دولة ، وأضافت أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تقريب المسافات بين الشعبين المصري والبحريني، وتعزز من التفاهم والتواصل الثقافي والاجتماعي .

وأشادت أميرة البيطار عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالحدث وتشريف السفيرة ربهام خليل حيث أضفى تواجدها ترحيباً كبيراً من أبناء الجالية المصرية في البحرين الحاضرين وأبناء الجاليات الأخرى المقيمين في مملكة البحربن ، وأضافت البيطار أن الحدث كان فرصة رائعه للمقيمين في البحرين للتعرف على التراث المصري الأصيل من خلال تجربة الأطعمة التقليدية التي تعكس جزءًا من هوية مصر الثقافية.

الافتتاح شهد حضور عدد من الشخصيات من الجالية المصرية في البحرين، ومجموعة من أطفال الجالية الصغار وقاموا بترديد بعض الأغاني المصرية الجميلة قائلين: تحيا مصر ؛ كما شد انتباه الجميع الفولكلور المصري من خلال التنورة المصرية وكذلك الفقرات الشعبية المصرية بالعصا بالإضافة إلى مجموعة من المهتمين بالتراث والثقافة المصرية، الذين أشادوا بالمبادرة وبالتنظيم الراقي للفعالية.

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