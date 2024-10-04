أمريكا وحلفاؤها يخططون لإنشاء بعثة جديدة لـ"أتميس" في الصومال

تخطط الولايات المتحدة وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة لاستكمال خطط مهمة الاتحاد الأفريقي الجديدة لتحقيق الاستقرار والدعم في الصومال، وكذلك خيارات التمويل للبعثة " أتميس" في الصومال الجديدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان أمس الخميس، أن "الولايات المتحدة وأربع دول أخرى ناقشت الحاجة إلى استكمال خطط مهمة الاتحاد الأفريقي الجديدة لتحقيق الاستقرار والدعم في الصومال".

وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن "الولايات المتحدة وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة ناقشت أيضاً مدى الحاجة الملحة لاستكمال خيارات التمويل للمهمة الجديدة".

وأضاف البيان أن "الاجتماع بين الولايات المتحدة والدول الأخرى عقد في بداية شهر أكتوبر" الجاري.

الجيش الوطني الصومالي

وفي سياق منفصل، أعلن الجيش الوطني الصومالي، أمس الخميس، تحرير قرية "علي يابال" قرب مدينة إيلدير في منطقة غلغدود، في إطار حملة عسكرية مكثفة ضد "حركة الشباب".

وأعلنت وزارة الدفاع الصومالية، في بيان، أن العملية جاءت في إطار جهودها المستمرة لتفكيك معاقل "حركة الشباب"، وأن "مهمة تحرير الصومال مستمرة بكل عزم وإصرار. نحن متحدون في هزيمة الإرهاب واستعادة السلام".

يذكر أن مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، حسين معلم، كشف أن "12 ألف جندي سيعملون في الصومال خلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي"، موضحاً أن "عمليتهم ستستغرق وقتاً قصيراً لم يحدّده".

وقال، في تصريح في شهر يونيو الماضي، إن العملية الجديدة تأتي بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، "أتميس"، من البلاد، نهاية العام الجاري، مضيفاً أنّ "الحكومة الصومالية هي التي ستتخد القرار بشأن الدول التي تكون قواتها جزءاً من العملية الجديدة.