زيارة بن زايد تتويج للعلاقات الممتدة بين مصر والإمارات (فيديو)

قال محمد عز الدين، الكاتب المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن زيارة محمد بن زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة لمصر تدل على أن العلاقة بين البلدين مستمرة ووطيدة، مشيرًا إلى أن زيارة بن زايد تعد الزيارة الخامسة.



توقيت زيارة بن زايد لمصر



وأضاف «عز الدين» خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن توقيت زيارة بن زايد لمصر مهم، نظرًا للتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب أن الزيارات تأتي في وقت تتجه أنظار العالم تجاه المنطقة.

ولفت إلى أن الزيارات تأتي بالتزامن مع بدء خفض سعر الفائدة الأمريكية، فضلا عن المتغيرات الاقتصادية، علاوة على ذلك فإنها تأتي لتتويج العلاقات الممتدة بين مصر والإمارات منذ زمن طويل.

المقر الجديد للأكاديميات العسكرية

وتابع: «مصر كانت أول المعترفين بدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أن زايد رئيس الإمارات السابق كان يحب مصر، لافتًا إلى أن ظهور محمد بن زايد في المقر الجديد للأكاديميات العسكرية ومركز القيادة تعد رسالة قوية على الثقة المتبادلة بين رئيسين من ذوي الخلفيات العسكرية».

