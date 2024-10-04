نظمت إدارة العلاقات العامة برئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتعاون مع هيئة سكك حديد مصر، ندوة توعوية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات، ضمن أعمال المبادرة الرئيسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

حضر الندوة الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والعميد حسام الدين علي كحيل، مدير عام أمن هيئة سكك حديد مصر، والشيخ أحمد رجب سالم رئيس القسم الثقافي والإرشاد الديني بإدارة الأوقاف، والاب صموئيل عبد الله راعي كنيسو ماري جرجس، وعمرو علوان سكرتير عام المجلس، ووفاء طلبة مديرة الإدارة التعليمية، ووليد الجمل مدير إدارة الشباب والرياضة شرق، وهاني الذق مدير ادارة الشباب والرياضو غرب، وأشرف محمود مدير إدارة محطة السكة الحديد ببلبيس.

وخلال الندوة، أوضح العميد حسام الدين علي كحيل مدير عام أمن هيئة سكك حديد مصر، أهمية توعية الأطفال بمخاطر هذه ظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات والتى تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، والإخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية، ومدى تأثير ذلك على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات، خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية.

وأشار إلى أن تلك التلفيات التى تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد، الأمر الذى يشكل عبئا كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات، والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وشدد على إنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبي، ويتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتطبيق أقصى العقوبات، ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات الخاطئة.

وأشاد مدير عام امن هيئة سكك حديد مصر بدور المشاركة الفعالة بكل من «بمراكز الشباب والرياض، والتربيه والتعليم، والكنيسة، والأوقاف» والتنظيم الجيد للندوة تحت قيادة الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينه بلبيس.

وفي نهاية الندوة، كرم العميد حسام الدين علي كحيل؛ كل من: الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، وعمرو علوان سكرتير عام المجلس، وسيدة حنفي محمود مديرة العلاقات العامه برئاسة مركز ومدينة بلبيس.