محافظ الشرقية: نصر أكتوبر سيظل مبعث فخر وإعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة

بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 51..

بعث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ببرقية تهنئة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والـخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة جاء فيها:

"يسعدني أن أبعث لفخامتكم أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة والتي تأتي ذكراها العظيمة تخليداً لإنتصارات الإرادة المصرية وتمسكها بتحرير كل شبر من أرضها العزيزة ".

وبهذه المناسبة المجيدة والذكري الخالدة والتي ستظل مبعث فخر وإعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة الباسلة والذي قدم رجالها أرواحهم ودمائهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بصادق شكري وتقديري للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة بتقديم كل غالٍ ونفيس فداءاً للوطن من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، سائلين المولي عز وجل ان يعيد هذه الذكري الخالدة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والسلام.

كما أرسل محافظ الشرقية برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

كما هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أبناء المحافظة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لإنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة والتي سطر فيها جنود القوات المسلحة البواسل أروع ملاحم الإنتصار وضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحرير كل شبر من أرضنا الغالية وأثبتوا للعالم أجمع أن الجيش المصري قوى يتسلح بالعلم والإيمان، والإصرار والعزيمة.

وهنأ محافظ الشرقية، القيادات التنفيذية والعسكرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة داعياً المولي عز وجل أن يديم علي مواطني الشرقية التوفيق والمزيد من التقدم والإزدهار وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية