التعليم العالي: إعلان القائمة النهائية لبرنامج "رواد وعلماء مصر "

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القائمة النهائية للدفعة الثانية لجهات القطاع الحكومي المُستوفاة لنموذج إبداء الرغبة للالتحاق ببرنامج "رواد وعلماء مصر".

يأتي ذلك في إطار متابعة برنامج "رواد وعلماء مصر" الذى تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتقوم بتنفيذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ونوهت وزارة التعليم العالي بإعلان إطلاق استمارات التقدم للأفراد العاملين في تلك الجهات، وبدء التقدم من خلال الرابط:

https://egypioneers.mohesr.gov.eg/en/register

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن آخر موعد لاستقبال الاستمارات هو 15 نوفمبر 2024

ولمزيد من الاستفسارات يمكن للمتقدمين التواصل عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

جدير بالذكر أن برنامج "رواد وعلماء مصر" يهدف إلى بناء قدرات الكوادر المصرية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص من خلال توفير منح دراسية لبرامج الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراة، وبرامج تدريبية قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.