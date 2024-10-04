صحة الشرقية: إجراء 17 منظار هضمي وقولوني بمستشفى منيا القمح

تواصل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى منيا القمح المركزي، عملها على قدم وساق لخدمة المرضى بها، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة مستشفى منيا القمح المركزي، لما تمثله من أهمية في استقبال حالات الحوادث، نظراً لموقعها وقربها من عدة طرق سريعة.

وقد قامت الفرق الطبية بقسم المناظير بمستشفى منيا القمح المركزي، بقيادة الدكتور محمود غنيم استشاري الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، والدكتور أحمد جمعة الصباغ استشاري الكبد ومناظير الجهاز الهضمي ومدير وحدة المناظير ودكتورة نانسي ميلاد استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والدكتور سامح ابو الفتوح استشاري التخدير، تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتور أحمد يوسف طه مدير المستشفى، بإجراء ١٧ حالة مناظير بكفاءة منهم ٥ قولوني لحالات تعاني من أمراض قولون تقرحي وحالات نزيف شرجي مزمن وحالات زوائد لحمية بالقولون.

وتم إجراء ١٢ مناظر جهاز هضمي علوي تشخيصية لقرح بالمعدة وفتق بالحجاب الحاجز وارتجاع بالمريء وربط دوالي المريء، وجميع الحالات بحالة جيدة ومستقرة، وتم خروجهم جميعاً من المستشفى بحالة جيدة.

وكان وزير الصحة والسكان قد دعم مستشفى منيا القمح المركزي، ببعض التجهيزات الطبية وغير الطبية، وبعد تفعيل وتشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى منيا القمح المركزي، والتي تشمل ثلاثة مناظير جهاز هضمي علوي ومنظارين قولوني ومنظارين قنوات مرارية ومنظار قنوات مرارية عالي الدقة (المنظار الجاسوس spyglass)، والتي تعد من أقوى وحدات المناظير بالمحافظة، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى أكثر من ١٥ مليون جنيه.

وقدم الدكتور هاني جميعة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، وللدكتور محمد نور الدين، ولمدير المستشفى، والأطباء، وهيئة التمريض والفنيين، ولجميع القائمين على هذا العمل، لخدمة المرضى والمصابين بمركز ومدينة منيا القمح والمراكز المحيطة بها.