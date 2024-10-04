الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينظمان نموذج محاكاة قمة المناخ COP29

تنظم الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، برئاسة أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، فعاليات النسخة الثالثة من النموذج الدولى لمحاكاة قمة المناخ COP29simulation.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة، وبالتعاون هذا العام مع جامعة ADA بدولة إذربيجان، وذلك في الفترة من 7 وحتى 9 أكتوبر الجاري، في مقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

يأتي ذلك في إطار رؤية الراحل محمد فريد خميس، مؤسس الجامعة البريطانية؛ لدعم الشباب وتمكينهم من مواجهة التحديات المستقبلية وانعكاسًا لرؤيته بتطوير مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار توجيهات فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالسير على نهج والدها في دعم المبادرات التي تهدف إلى تمكين الأجيال الصاعدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بما يتماشى مع رسالته في دعم التعليم والشباب، وتعزيز دورهم في بناء مستقبل أفضل.

ويشارك في فعاليات النموذج حوالي 150طالبًا، من 40 دولة حول العالم، و87 جامعة مصرية وعربية ودولية.

وتنطلق فعاليات النموذج بمؤتمر دولي، يفتتحه الدكتور محمد لطفي بكلمة ترحيبية للطلاب، والدكتورة كاثرين هاربر القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة البريطانية للشؤون الأكاديمية، والدكتورة سارة الخشن، مسؤول التطوير الاستراتيجي بالجامعة ومستشار الجامعة للتنمية المستدامة، و غدير خاليوف المدير التنفيذي لمؤسسة الشباب بإذربيجان، والدكتورة عبير شقويرمساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

كما تشمل فعاليات النموذج العديد من الأنشطة المختلفة، والجلسات النقاشية والتي يشارك فيها الطلاب ويتقدمون بمقترحات فعالة بشأن تغير المناخ، للتصويت عليها وتطويرها لإرفاقها في وثيقة نموذج محاكاة قمة المناخ.





وتنظم الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، هذا النموذج للعام الثالث على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه نموذجي محاكاة قمة المناخ COP27 Simulation وCOP28 Simulation.

يأتي ذلك انطلاقاً من دور الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تطوير مهارات الطلاب في التوعية بالقضايا المتعلقة بالمناخ والالتزامات الدولية، وتعزيز قدراتهم في مهارات التفاوض وصياغة الالتزامات الوطنية، وتشجيع دور الشباب من مصر ومن مختلف دول العالم، مع التأكيد على أهمية التعليم في بناء قادة المستقبل الذين يمكنهم التأثير في التحديات المناخية والمساهمة في تحقيق مستقبل مستدام للجميع، وبالتزامن مع عقد مؤتمر قمة المناخ COP29 هذا العام بمدينة باكو بدولة أذربيجان في الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر القادم 2024.

نبذة عن نموذج محاكاة قمة المناخ

جدير بالذكر أن نموذج محاكاة قمة المناخ، يتكون من ثلاث مراحل، وهم برنامج بناء القدرات حيث يتم تدريب الطلاب المشاركين على العمل المناخي الدولي، دور الشباب في العمل المناخي وكذلك المهارات الدبلوماسية والتفاوضية ومهارات فض المنازعات، ثم يشارك الطلاب في فعاليات مؤتمر محاكاة قمة المناخ COP29 mock conference حيث يتم محاكاة عمليات التفاوض والمناقشات الفنية والتفاوضية على مدار ثلاثة أيام خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وأخيرًا يتم نشر وثيقة نموذج محاكاة قمة المناخ COP29simulation.