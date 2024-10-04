مي عمر تشبه الفراشة بالترتر اللامع

تعد الفنانة مي عمر من أبرز نجمات الفن اهتمامًا بمواكبة أحدث صيحات الموضة؛ لتختار من بينها ما يتناسب مع شخصيتها المتمردة المحبه لتجديد والتغيير.

وبدت مي عمر في أحدث ظهور لها عبر الإنستجرام، بإطلالة لافته، مواكبة لموضة فساتين خريف 2024، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لصيحة الكب، صمم من قماش الترتر اللامع ومتداخل الألوان وهذا عكس ثقتها في ذاتها لامتلاكها قوام ممشوق ووزن مثالي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال مزين بالريش لتزيد جاذبية إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت لمسات من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا ولون النود في الشفاه.

ولاقت إطلالتها إعجاب متابعيها وهذا ما اكدته التعليقات، رصدنا أبرزها: " حورية بحر وربنا عسولة أوي، جميلة أوي بجد خطفتيني بجمالك ياقمراية، اجمل فراشة في الكون اللوك جامد جامد الحقيقة".

مي عمر

مي عمر من مواليد 10 أكتوبر 1988 ، ممثلة مصرية.

حياتها

التحقت بكلية الإعلام قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية، وقامت بعمل دراسات في المسرح. وكانت قد أحبت التمثيل منذ أيام المدرسة، إلا أن أهلها رفضوا ذلك خوفًا عليها. بدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة الأمريكية. وقررت إخفاء فكرة حبها للتمثيل عن عائلتها خوفا من أن يشعروا بصدمة، وكان هناك عدد قليل من أصدقائها على علم بذلك.

بدايتها الفنية

اتجهت في بادئ الأمر لمجال الإنتاج، إلا أنها لم تشعر بالراحة فيه. اتجهت بعد ذلك نحو الإخراج، فقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، ولكنها قالت إنها لم تشعر بالارتياح أيضًا. وقد شعرت أن حبها للوقوف أمام الكاميرا يزداد يوما بعد يوم، فقررت وقتها أن تتناقش مع زوجها في رغبتها في خوض مجال التمثيل، الذي طلب منها أن تمثل أمامه أولًا حتى يتأكد من امتلاكها الموهبة.

قامت باستعدادات كثيرة للوقوف أمام الكاميرا، فبدأت أولا بدراسة التمثيل مع مروة جبريل، وذلك بصحبة زوجها الذي ساعدها كثيرا، ثم خضعت لعدة اختبارات اجتازتها بنجاح. أتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول، وذلك من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل حكاية حياة مع غادة عبد الرازق، وكان زوجها هو مخرج المسلسل، ثم رشحها مرة أخرى للعمل في مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبي، وهو من إخراجه أيضًا.

قدمت أول أدوارها في الدراما بعيدًا عن زوجها محمد سامي من خلال مسلسل حالة عشق مع المخرج إبراهيم فخر، الذي رشحها للدور. وخاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية بابا جاب موز من إخراج الفنان أشرف زكي، الذي رشحها للدور، ودعمها كثيرًا في تلك التجربة، ففي البداية شعرت بالقلق، ولكنها أقدمت على الخطوة من خلال الاستعداد الجيد لها.