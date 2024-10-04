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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

برلماني: روح أكتوبر تتجدد.. ومصر تبني جمهوريتها الجديدة بعزيمة الانتصار

النائب أشرف أبو النصر
النائب أشرف أبو النصر عضو مجلس الشيوخ

هنأ النائب أشرف أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، وشرطة مصر الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي تظل شاهدة على قوة وتضحيات رجال مصر الأوفياء في أصعب لحظات التاريخ.

وأكد  عضو مجلس الشيوخ، في بيان له،   أن روح أكتوبر الخالدة ما زالت تنبض في كل مصري، مشيرًا إلى أن هذه الروح تجلت مرة أخرى في احتفالات الأمس التي شهدت تخريج دفعات جديدة من أبطال القوات المسلحة، الذين يحملون نفس الروح القتالية والعزيمة التي سطرت بها مصر تاريخ النصر عام 1973، مؤكدا أن الدفعات الجديدة تمثل امتدادًا لأجيال من الأبطال الذين يواصلون حماية الوطن ويضمنون استقراره في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار أبو النصر إلى أن مصر، التي قدمت للعالم في حرب أكتوبر درسًا في الإرادة والعزيمة، تعيد اليوم تقديم هذا الدرس من خلال مواجهتها للتحديات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الإرهاب، مؤكداً أن نفس الروح التي أذابت أسوار خط بارليف هي التي تحفز المصريين اليوم على بناء الجمهورية الجديدة بسواعد أبنائها المخلصين.

واختتم  بتجديد التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل، الذين لا يترددون في تقديم أرواحهم فداءً لمصر، مؤكدًا أن ذكرى أكتوبر ستظل مصدر إلهام ودافعًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية.

 

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