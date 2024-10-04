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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

ندوة "شخصية مصر الدولية والصراع الإقليمي" بمكتبة مصر الجديدة.. غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم مكتبة مصر الجديدة، بالتعاون مع المؤسسة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية، الملتقى الثقافي العلمي الثاني، في تمام الساعة الرابعة ونصف مساء غدٍ، السبت.

وتدور الندوة حول “الحضارة المصرية القديمة” و"شخصية مصر الدولية والصراع الإقليمي"، بحضور كل من : "الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.

وبمشاركة الدكتور محمود عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، جامعة الغردقة، والدكتورة عائشة عبد العال، أستاذ ورئيس قسم التاريخ، بكلية البنات بجامعة عين شمس.

بالإضافة إلى الدكتورة سلوى بكير، مدير عام الخرائط الطبوغرافية المساحة الجوية، الدكتور أحمد الفقي، مدرس مساعد بأكاديمية الدلتا للعلوم بالمنصورة، الدكتورة عزيزة البدوي، باحثة دكتوراة بكلية التجارة بجامعة عين شمس.

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