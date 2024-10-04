تعرف على احتفالات جمعية مصر الجديدة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، مجموعة من الفعاليات تحت عنوان عبقرية الجندي المصري، الذى يعد خير اجناد الأرض، بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

قال الدكتور نبيل حلمي، ان الجندي المصرى هو خير اجناد الأرض باعتراف التاريخ وشهد له العدو قبل الصديق، واستطاع ان يحقق أمن البلاد وحماية اراضيها منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى اليوم، مضيفًا وهو الجيش الذى يجنح للسلام ولا يخوض المعارك الا للدفاع عن وطنه وشعبه وخاض معارك تدرس فى اكاديميات العالم العسكرية من عبقرية التخطيط إلى دقة التنفيذ.

اشار حلمي، الى ان مكتبة المستقبل العامة تنظم فى الساعة السابعة مساء غدٍ، السبت، معرض للكتاب بعنوان "اقرأ واكتشف حرب اكتوبر"، يضم حوالى ٣٠ عنوان من الكتب التى تناولت استراتيجية حرب أكتوبر التي وصلتنا إلى الانتصار العظيم لكبار الكتاب العسكريين.

كما تنظم مكتبة المستقبل للطفل يوم السبت ١٢ أكتوبر، ورشة حكي تروي حكايات وقصص الانتصار العظيم

ومشاهد من بطولات الجيش المصري، وبسالة الجنود وعزيمتهم، خلال حرب أكتوبر، وإيمانهم بحقهم، وضرورة استرداده، و التطرق لبعض بطولات القادة في أكتوبر.

بينما تنظم مكتبة مصرالجديدة العامة الساعة الخامسة مساء غدٍ، السبت قراءات فى كتاب" جولدا مائير والاعتراف بالهزيمة"، فى ندوة للدكتور جمال شقره أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس ومستشار الجامعة لشئون الدراسات السياسية والاستراتيجية .

وفي السياق ذاته تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، الساعة ١١ صباح غدٍ، السبت، ورشة انتصارات أكتوبر وهى ورشة عمل للاطفال يتم تصميم لوحة لانتصارات أكتوبر، بأستخدم الخامات الطبيعية فى تصميم اللوحة، وذلك لتعريف الاجيال الحالية بحرب أكتوبر وكيف انتصر الجندي المصري على الأعداء لتكون لهم قدوة ولتنمية الحس الوطني لديهم.

كما تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل، رحلة الى المتحف الجوي و بانوراما 6 اكتوبر تشمل جولة بساحة العرض المكشوف دخول القاعات الداخلية والبهو الداخلي دخول القاعة البانورامية قاعة الصمود والتحدي قاعة العبور

وجولة ‏(‎متحف القوات الجوية المصرية Egyptian Air Force Museum‎)، تشمل عرض خارجي للطائرات وعرض متحفي داخلي للطائرات محاكي الطائرة، وجوله حول المعالم الاثرية و السياحية وورشة طائرات .