«رأفت الهجان» أسطورة لن تتكرر

الفنان صبرى عبد المنعم لـ الوفد

الفنان الناجح يواكب مختلف الأجيال الفنية

مشاركتى فى «برغم القانون» شرف لى.. والمسلسل يناقش قضية المجتمع

استعاد الفنان القدير صبرى عبد المنعم، حالته الصحية مجددًا بعدما تعرض لوعكة صحية خلال الفترة القليلة الماضية، وقام باستئناف تصوير أعماله الفنية التى ينتظرها الجمهور، أبرزها مشاركته فى مسلسل «برغم القانون» الذى حقق نجاحات واسعة بعد عرض الحلقات الأولى.

أرتبط الجمهور بنبرة صوت وأداء الفنان صبرى عبدالمنعم فى أعماله الدرامية والسينمائية على مر السنوات الماضية التى أثرت فى المجتمع، فلا ننسى شخصية «مختار البرهامى» صديق السوء فى أجزاء مسلسل «الشهد والدموع»، وشخصية «مصطفى سعفان» الضمير الحى أو المرشد لشخصية أبوالعلا البشرى فى مسلسل «رحلة أبو العلا البشرى».

كما قرب «عبدالمنعم» من جمهوره فى المسلسل الأكثر انتشارا وتأثيرا وهو «رأفت الهجان» الذى جسد فيه شخصية الصاغ محمد رفيق، فضلًا عن مسلسل «ليالى الحلمية» الذى شارك فيه بشخصية جلال شهاب، بجانب ذلك فإن «عبدالمنعم» استطاع أن يواكب الأجيال الصاعدة ومشاركته واندماجه معهم حتى هذه اللحظة، كل هذه الأعمال وأكثر سكنت أذهان جمهور الشاشة عامة وصبرى عبدالمنعم خاصة، مما جعلت الفنان القدير له مكانة خاصة لدى جمهور الذى يهتم بشكل دائم للاطمئنان على حالته الصحية.

حاورت «الوفد» القدير صبرى عبدالمنعم، لكشف تفاصيل حالته الصحية مؤخرًا وأعماله الفنية المرتقبة، والذى بدأ حديثه بتوجيه رسالة طمأنينة للجمهور بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى الرعاية المناسبة، مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة جدًا وقام باستئناف أعماله الفنية.

< فى البداية.. طمأن جمهورك على حالتك الصحية؟

- الحمد لله أطمئن الجمهور العزيز، أتمتع حاليًا بصحة جيدة، بعدما تعرضت لوعكة صحية أثناء تصوير إحدى المشاهد فى عمل فنى فى الشهر الماضى، وقامت الفرق الطبية بعمل اللازم والفحوصات ووضعت تحت الملاحظة لفترة محددة، وحاليًا يتم استئناف التصوير لعدد من الأعمال الفنية المشارك فيها.

< بمناسبة قرب احتفالنا بذكرى السادس من أكتوبر.. حدثنا عن مشاركتك فى «رأفت الهجان»؟

- قصة مسلسل رأفت الهجان كانت من أنجح القصص البطولية فى تاريخ مصر، لأنه كان يتحدث بصيغة اجتماعية سياسية مخابراتية، والمسلسل لامس كثيرا داخل المجتمع المصرى، وأظهر أدوارا مهمة لأفراد لم نكن نعلم أدوارهم الحقيقية، على الرغم من وجود قصص وبطولات كثيرة فى هذا السياق، لذلك نجد أن مسلسل «رأفت الهجان» الأقرب للجمهور حتى الآن.

< ما قصة تبديل الفنان محمود عبدالعزيز فى المسلسل؟

- كانت هناك بعض المقترحات بأن يرشح عادل إمام للمسلسل، بدلا من محمود عبدالعزيز، لكن تم تغييره بعد أول 3 بروفات من العمل، حيث أن محمود عبدالعزيز عمل دور عمره، وكل واحد كان يؤدى دوره كواجب وطنى، والقيام بعمل مختلف غير المقالات وغير الخطب.

< فى رأيك.. عوامل نجاح مسلسل «رأفت الهجان»؟

- رأفت الهجان من المسلسلات التى كانت تجذب المواطنين لدرجة أن المواصلات كانت تتوقف لمتابعة المسلسل، والمسلسل يُعتبر من آخر الأعمال التى حققت نجاحًا كبيرًا فى الدراما المصرية، فضلًا عن أن المسلسل حقق نجاحا فى الخارج لدرجة أن المواطنين فى شوارع لندن كانوا يتهافتون على حجز شرائط المسلسل بالدور للحصول على نسخة منه.

< كان دورك ضابط شرطة فى رأفت الهجان.. لماذا غيرت الشخصية؟

- الدور الذى قدمته فى مسلسل رأفت الهجان لم يكن الدور الذى رشح لى من قبل المخرج يحيى العلمى منذ البداية، حيث إننى كنت مرشحًا لأداء دور ضابط شرطة، وبما أن علاقتى بالمخرج يحيى العلمى علاقة صداقة وطيدة، أخبرنى عن قرب دخوله لتصوير المسلسل، و رشحنى للقيام بدور الضابط، كان ذلك فى بداية الأمر، قبل الأيام الأولى من التصوير كنت أجسد دور الضابط، لكن تفاجأت بـ «العلمى» يطلب أن أقرأ دور «زوج أخت رأفت الهجان»، وأكد لى أن هذا الدور أفضل وسيضيف لى الكثير على الرغم من قلة مشاهده، وبعدها وافقت على الدور.

< حدثنا عن أحدث أعمالك الفنية؟

- انتهيت من تصوير عدد المشاهد الخاص بى فى مسلسل «برغم القانون» برفقة الفنانة الجميلة إيمان العاصى، ورحاب الجمل، وايهاب فهمى، وهانى عادل، وعدد من النجوم ذوى الخبرة والموهبة.

< برغم القانون.. مسلسل آثار جدلًا واسعًا ونجاحات كبيرة.. ما رأيك فى العمل؟

- المسلسل يناقش قضية مهمة اجتماعية تخص فئات عديدة وقطاع ضخم من المشاهدين، لذلك القضية أثارت اهتمام وجذب الجمهور، فضلًا عن التناول وأداء البطولة للفنانة إيمان العاصى، وكل فريق العمل، حيث أنهم استطاعوا أن ينقلوا رؤية المخرج شادى عبدالسلام، جميع ذلك اجتمعوا أن يقدموا هذا العمل القيم والمميز الملئ بالتشويق والإثارة.

< ما أوجه التعاون مع الفنانة إيمان العاصى وقدرتك على التأقلم مع الأجيال المختلفة؟

- النجمة إيمان العاصى، ذات الموهبة المنفردة والأداء القوى جدًا، ممثلة شاطرة ونجحت فى الأداء وقربها من الجمهور عن طريق تنوعها فى الأسلوب والتركيز على تجسيد الدور بنجاح كبير، أما بخصوص التأقلم فإن كل فنان لديه موهبة يستطيع يقدمها فى خلال أى ظرف أو أى وضع وزمان، بالعكس الفنان المتزن الذى يستطيع أن يتأقلم مع كل الأجيال ويتعاون مع فنانين شباب يقدم لهم الخبرة ويستفاد منهم فى بعض الأمور الحديثة، مواكبة العصر التكنولوجى مطلوب.

< أيهما الأقرب إلى صبرى عبدالمنعم.. الدراما أم السينما؟

- فى رائى الوقوف أمام الشاشة هو الهواية والاستمتاع سواء فى عمل فنى درامى أو سينمائى، ولكن العمل والمشاركة فى شهر رمضان الكريم له إحساس آخر وشعور جميل، خاصة أنك تطل على المشاهدين فى شهر كريم يهتم خلاله الجمهور بمتابعة الأعمال الدرامية المميزة والهادفة، المنافسة فى سباق دراما رمضان دائمًا تصب فى مصلحة المشاهد من خلال تقديم أعمال فنية تليق بالدراما المصرية وتسلط الضوء على المشكلات المجتمعية.. وسعيد بالمنافسة الفنية والمشاركة فى الأعمال الدرامية.

< فى رأيك.. هل تصنيف دراما الـ15 حلقة سيكون بديلًا عن الـ30 حلقة؟

- بعيدًا عن عدد حلقات العمل الفنى، هناك أعمال فنية جيدة وتستحق المتابعة بعيدًا عن المط والتطويل فى الحلقات والركيزة الأساسية الوصول إلى هدف العمل الدرامى واستفادة المشاهدين من الأعمال المقدمة، وهناك أعمال أخرى تحتاج إلى عمل 30 حلقة بسبب ما تحتويه على أحداث وإثارة وتشويق.

< من وجهة نظرك.. ما رأيك فى الأدوار المقدمة كضيف شرف أو أعمال قصيرة؟

- كل المخرجين والقائمين خلال الفترة الحالية يعرفون جيدًا تاريخ صبرى عبدالمنعم، لذلك يختارون بعناية الأدوار المقدمة لشخصية أقدمها فى أى عمل فنى حفاظاً على تاريخى فى السينما والدراما، وعن نفسى أنا راضٍ بالأدوار المقدمة حتى لو كانت قصيرة، المهم أننى أكون موجوداً أمام الشاشة ولجمهورى.

وشارك الفنان صبرى عبدالمنعم، فى موسم رمضان 2024 بمسلسل «الحشاشين» من إخراج الدكتور بيتر ميمى، وتأليف عبدالرحيم كمال، ومسلسل «بيت الرفاعى» تأليف الدكتور بيتر ميمى، وإخراج أحمد جلال، وفى المسلسلين قدم دورين مختلفين.

وتعرض القدير صبرى عبدالمنعم لوعكة صحية قبل ذهابه إلى «لوكيشن» تصوير فيلم «المدرسة» المشارك فيه مع النجمة حورية فرغلى، وعدد من النجوم، ضمن أعماله التى يجرى تصويرها فى الموسم الحالى، بعدما قدم فى موسم رمضان 2024 أعمال درامية لاقت إشادة كبيرة من جمهوره.

وقبل هذه الوعكة، مر «عبدالمنعم» بأزمة صحية مشابهة فى القلب ومرت على خير، قائلًا: «تعرضت لوعكة صحية طارئة وتم التعامل معها، ولسوء الحظ أن الأزمة الصحية الأولى جاءت بالتزامن مع تعرضه إلى عملية نصب من أحد الأصدقاء المقربين له فى الوسط الفنى.

جدير بالذكر بأن الفنان القدير صبرى عبد المنعم، تعرض لأزمات عديدة على مدار السنوات الماضية، سواء صحية أو عملية نصب من مقربين، وغيرها، وبالرغم من جميع الصعوبات التى مر عليها الفنان القدير إلا أن إيمانه بالله وصبره عاملان رئيسيان فى مواجهة الأزمات، فكل المقربين من «عبدالمنعم» يعلمون جيدًا قدرة وهدوء «الحاج صبرى» كما يطلق عليه المقربين والزملاء فى الوسط الفنى فى تحمل الأزمات.

وفى حديث سابق لـ«الوفد» قال عبدالمنعم، إنه حقق نجاحًا فى مواسم رمضان الماضية خلال مشاركته فى مسلسلى «سره الباتع» و«بابا المجال»، لافتًا إلى أنه سعيد بالعمل مع نخبة من المخرجين والمؤلفين، خاصة مع المخرج خالد يوسف فى سره الباتع، والمخرج أحمد خالد موسى والمؤلف محمد الشواف فى بابا المجال، مؤكدًا أن المشاركة مع فريق عمل ناجح ومتعاون ينتج عمل فنى مميز.