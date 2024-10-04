محطة مياه الشعانية تجتاز متطلبات اعتماد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

أكد المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنه تم استيفاء جميع متطلبات الإدارة الفنية المستدامة لمحطة مياه الشعانية المدمجة 120ل/ث بمركز نجع حمادي .

واجتازت المحطة المتطلبات الفنية والادارية والمعملية لإعتماد شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الأولى .

وأكد أن الشركة لا تدخر اى جهد فى تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب عالية الجودة وصرف صحي آمن تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية.

وأضاف عرفة على التزام الشركة بالحفاظ على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن القنائي تنفيذا لرسالة الشركة .

ولفت المهندس محمود حسين مدير فرع الشركة بنجع حمادي إلى أن المحطة تغذي مجلس قروي الشعانية ونجع عزوز بنجع حمادي .وقد تمت عملية الاحلال والتجديد ضمن المباردة الرئاسية حياة كريمة لمحطة مياه الشعانية ومحطة مياه السلامية بتكلفة ٣٠ مليون جنية أجرى التفتيش على المحطات المهندسة ماجدة عزيز - مفتش T.S.M المعتمد بالشركة القابضة والمهندس حسام الدين طه مفتش TSM من شركةمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وهنأ المهندس رجب عرفة خليل فريق العمل بالمحطتين علي المجهود الجبار المبذول لتأهيل المحطات و واستيفاء كافة المتطلبات للحصول شهادة التنمية الفنية المستدامة ( TSM ).

مياه قنا : ورشة عمل عن تقنية الترشيح الطبيعي لضفاف الانهار لشركات مياه الشرب و الصرف الصحي بجنوب الصعيد

نظمت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا بالتنشيق مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT) مكتب مصر ورشة العمل بعنوان "الترشيح الطبيعي علي ضفاف الانهار" بحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور رفعت عبد الوهاب مدير مشاريع الترشيح الطبيعي بالشركة القابضة ، والدكتور أحمد الضرغامي مدير مشروع الابار الشاطئية الممول من الامم المتحدة الخدمات، و الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا و الدكتور كمال غوديف استشاري تقنية الترشيح الطبيعي لضفاف الانهار و الدكتور احمد صلاح خبير مامونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ،و الدكتورة هند فروح مركز بحوث الاسكان و البناء و السادة الزملاء من شركات مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا و سوهاج و الاقصر و اسيوط وبني سويف و المنيا.

كما افتتح المهندس عرفة رئيس شركة مياه قنا ورشة العمل، حيث اكد علي ان ملف مياه الشرب يعد اهم الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، مما يستوجب دائما ضرورة مواجهة التحديات ووضع الحلول والبدائل الغير تقليدية لمواصلة تحقيق التنمية فى إطار الإمكانات المتاحة لدعم جهود الدولة بتحقيق المزيد من المشروعات المستقبلية التي تهدف إلى خدمة المواطن .

كما اكد علي اهمية انشاء مشروعات الترشيح الطبيعي لضفاف الانهار في حل مشكلات نقص المياه بالمحافظات وتلبية جزء من الاحتباجات الحالية و المستقبلية للمياه مؤكدا على الدور الهام التي تقوم به الجهات المانحة في المساهمة في زيادة كمية المياه المنتجة و عقد ورش عمل تهدف لرفع كفاءة العاملين و تعريفهم بمختلف تقنيات معالجه مياه الشرب و منحهم فرص لتبادل الخبرات.

كما اوضح الدكتور رفعت عبد الوهاب التحديات و الرؤية المستقبلية لتنفيذ مثل تلك المشروعات و اهمية الدراسات المكثفة للمواقع المقترحة مع تحديد القائمين علي التنفيذ و التشغيل و المراقبة مؤكدا ان شركات قطاع المياه بجنوب الصعيد ستحظي باهتمام كبير في تنفيذ مثل تلك المشروعات في الفترة القادمة.

كما استعرض الدكتور كمال غديف خلال الورشة اهمية تكنولوجيا الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار وأحدث الطرق المتبعة بألمانيا و هولندا.

كما اوضح انها من المشاريع المحافظة علي البيئة ( مشروع اخضر) وايضا تطرق الي اهم المعايير التي يجب اتخذها في إنشاء وحدةالترشيح الطبيعي والمعوقات وكيفية تلافيها من خلال استعراض الدليل الاسترشادي لإنشاء وتشغيل. مراقبة مشروعات الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار.

و تحدث الدكتور احمد الضرغامي عن المرحلة الحالية من مشروع الابتكار في المياه وما تم تنفيذه من وحدات ترشيح طبيعي بقنا و الاقصر واضح اهمية مثل تلك المشروعات في حل مشكلات نقص المياه و الدور الهام الذي تقوم به تقنية الترشيح الطبيعي لضفاف الانهار في توفير مياه شرب صالحة للمواطنين في ظل تحديات التغيرات المناخية.

و افاد الدكتور احمد صلاح بالخطوات المطلوبة لخطط السلامة و المامونية لمحطات الترشيح الطبيعي.

كما تم تقديم عروض تقديمية من مختلف الشركات المشاركة عن تجارب انشاء مثل تلك التقنيات بشركاتهم بهدف تبادل الخبرات.