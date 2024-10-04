كلام_X_الرياضة

الجمعة 04/أكتوبر/2024 - 02:35 م 10/4/2024 2:35:10 PM

تمر علينا هذه الأيام ذكرى عطرة وغالية على نفوسنا نحن المصريين، ذكرى أنتصار قواتنا المسلحة على الغاصب الصهيونى، وبها استعدنا كامل أرضنا، ولكن هذه المناسبة فى هذه الأيام لها شجون بما تمر به المنطقة من أزمات محزنة من تدمير غزة وتهجير أهلها ثم الهجوم على لبنان وقتل قيادات من حزب الله، وبهذا قربت إسرائيل من تحقيق شعارها (من الفرات)، بعد أن أضعفت جانبها الشرقى والشمالى وقاربت من السيطرة عليه! وبعدها يلتفتون إلى جانبهم الغربى سيحاولون أن يستكملوا شعارهم (إلى النيل) وبهذا ستكون نهايتهم بإذن الله، فكنانة الله فى أرضه محمية منه سبحانه وتعالي، ثم بجنودنا البواسل وشعبنا الذى فى وقت الشدة يكون يد واحدة، و سنقاتلهم بكل ما أوتينا من قوة ولن نتركهم يحققون هذا الحلم نهائيًا، وعلينا دائمًا أن نكون منتبهين أن عدونا هذا غادر وجبان، ولكن الله ينصر عباده كما نصرنا فى اكتوبر ١٩٧٣.. وبهذه المناسبة العظيمة نهنئ قواتنا المسلحة الأبية ونترحم على جميع شهدائنا وعلى بطل الحرب والسلام أنور السادات، رحمهم الله جميعًا وجمعنا بهم فى جنات الخلد.

وفى وسط كل هذه المجازر والحروب نجد الإعلام يسيطر عليه مباراة فى كرة القدم.. «السوبر الإفريقي» فتفرغ الإعلام لشغل الرأى العام وتفرد لها البرامج بالساعات للأسبوع الثانى على التوالي، وهذا الأمر يشغل الرأى بشكل مكثف! وهو أمر لا داعى من الإسراف فى الشرح والتحليل ووضع الخطط، ففى الأسبوع الذى قبل المباراة كان الكل يقول إن الأهلى سيكسب، وفى الاسبوع الذى بعد المباراة الكل يمجد فى الزمالك.. ببساطة هذه المباراة فاز بها الأجدر والأفضل والذى هئ لاعبيه نفسيًا، أما الأهلى ولاعبيه وجهازه الفنى تعالوا على الكرة وأحسوا أن الفوز آت لا محالة، فكانت الهزيمة لهم، فكان الأداء التكتيكي، والأخطاء الفردية، والعامل النفسي، والحالة البدنية كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت فى خسارة الأهلى أمام الزمالك.

مع هذا الزمالك رغم فوزه لم يتخلص من عقدة الاعتراض على الحكم وحدث هذا من قبل المباراة ثم أثناءها ورأينا التهديد بالانسحاب بشكل غير لائق وإشارات إدارته فى المقصورة للاعبين بالخروج من الملعب، ثم اشتباكات من الفريقين وإن كانت قليلة ولكنها مؤذية لمن يشاهدها ونحن نلعب خارج الوطن!

فهل نستوعب الدرس! ماذا فعل لكم الاعتراض والانسحاب؟ هل غير الحكم قراره!

وأخيرًا.. ربما يكون هناك لقاء ثان بين الأهلى والزمالك فى السوبر المصري.. وعندها سنرى هل سيثبت جوميز تفوقه على كولر أم سيثأر كولر لنفسه.. الأيام كاشفة.. مبروك للزمالك وهاردلك للأهلى.

كل التمنيات الطيبة لمصر والرياضة المصرية.

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