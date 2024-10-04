"القومي للمسرح" يحتفي بعيد ميلاد صابرين بهذه الكلمات

يحتفي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم، الجمعة، عيد ميلاد الفنانة صابرين.

ويأتي الاحتفاء بعيد ميلادها بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمته من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

ولدت لأسرة مهتمة بالفن مشهورة بألعاب السيرك.

بدأت التمثيل وألعاب الأكروبات والرقص الشرقي في طفولتها.

حصلت على ليسانس الآداب في قسم الفلسفة.

بدأت التمثيل في الرابعة من عمرها من خلال أدوار صغيرة.

كان لها تجارب عديدة مع الغناء في الثانية عشرة، ولكن تفرغت للتمثيل فعملت فى التلفزيون بالعديد من المسلسلات، منها : "هاله والدراويش، رحلة أبو العلا البشري، ليلة القبض على فاطمة، الدنيا وردة بيضاء، وضمير أبلة حكمت، أم كلثوم، وليالي الحلمية".

من مسرحياتها "حمري جمري، أولاد الشوارع".

منحت دور البطولة في مسلسل أم كلثوم في عام 1999، والذي أدت فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.

حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وبعد تقديم هذا العمل قررت إعتزال الفن، وارتدت الحجاب وقدمت بعض البرامج الدينية.