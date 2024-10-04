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حزب الله يقصف تجمعات لجنود الاحتلال في كريات شمونة بصلية صاروخية الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,802  شهيد و 96,844 مصابًا
الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,802  شهيد و 96,844 مصابًا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,802  شهيد و 96,844 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونشرت وزارة الصحة اليوم الجمعة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 364  على قطاع غزة، وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3  مجازر ضد العائلات في قطاع غزة  وصل منها للمستشفيات 14 شهيدا و 50 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأضافت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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