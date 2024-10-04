خطبة الجمعة بمساجد الإسماعيلية بعنوان"وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّه"

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم، الحديث عن نعمة النصر والاستفادة بدروسها في الثبات والوفاء وحب الوطن، وذلك خلال خطبة الجمعة تحت عنوان «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّه"

واستهدفت الخطبة اليوم توجيه جمهور المسجد إلى نعمة الله العظيمة التي أنعم الله بها عندما نصر جيش مصر العظيم في حرب أكتوبر، بالإضافة إلى التحلي بروح نصر أكتوبر في كل أوقاتنا من الثبات والوفاء وحب الوطن.

وجاء بالخطبة أن ذكرى انتصارات جاءت في هذه الأيام التي يمارس نفس العدو الغادر عدوانه على بلاد المسلمين ليثبت الله الافئدة ويقوي الإيمان أن الله حليف المؤمنين وأن النصر قادم لا محالة ولكن الصبر والكفاح حتى يرى الله منها خيرا .

وأكد ائمة وخطباء المساجد، أن القتال الذي فرض على المؤمنين كما قَالَ سُبْحَانَهُ وتعالى : {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الحُسْنَيْنِ}، فَإِمَّا النَّصْرُ المؤَزَّرُ أَو الشَّهَادَةُ الغَالِيَةُ، وَكِلَاهُمَا فَوْزٌ مُبِينٌ، وَرَائِدُهُ وَعْدُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهوَ شَهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فهوَ شَهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فهوَ شَهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أهلِهِ فهوَ شَهيدٌ».

واختتم ائمة المساجد الخطبة بالدعاء للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي فلسطين ولبنان بالنصر والثبات على الصهاينة.