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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

علي جابر| تفاصيل حالته الصحية وسر غيابه عن Arabs Got Talent

علي جابر
علي جابر

علي جابر الإعلامي.. تصدر اسمه تريندات موقع البحث العالمي "جوجل"، بعد تداول أخبار حول تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

الحالة الصحية للإعلامي علي جابر 

وكشف معين جابر، نجل الإعلامي علي جابر، عن الحالة الصحية لوالده، قائلًا: "والدي بخير وتحسنت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وكنا نصلّي طوال الوقت لتتحسّن صحته والحمد لله أنه شفي".

وقال نجل الإعلامي علي جابر، خلال تصريحات تليفزيونية، إن والده كان يعاني الفترة الأخيرة من نزيف داخلي مما سبب له غيبوبة استمرت لمدة 6 أيام، مضيفًا أنه بعد خروجه من المستشفى كان بحاجة لعناية خاصة، قائلًا: "كانت المعنويات عالية بدعم من المرقبين في ظل الظروف الصعبة".

وأوضح معين جابر، عن الأشخاص الذين كانوا يتابعون حالة والده الصحية للإطمئنان عليه، هما :"معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في كومة الإمارات، ووليد الإبراهيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة  MBC ومنى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

علي جابر mbc وسبب غيابة على Arabs Got Talent

كشف نجل الإعلامي علي جابر، أن والده شعر بالغيرة بعد رؤيته إعلان الموسم الجديد من برنامج آراب جوت تالنت المقررعرضه على MBC، لافتًا إلى أنه سأله عن في الإعلان.

باسم يوسف بديلًا لـ علي جابر

ويغيب الإعلامي علي جابر، عن الموسم الجديد لبرنامج آراب جوت تالنت بسبب حالته الصحية، وحل مكانه الإعلامي باسم يوسف.

وكانت كشفت قنوات MBC عن البرومو الدعائي للموسم السابع من برنامج آراب جوت تالنت، ويضم البرناج نجوى كرم، وناصر القصبي وباسم يوسف كأعضاء لجنة التحكيم.

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