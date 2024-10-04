عاجل
حزب الله يقصف تجمعات لجنود الاحتلال في كريات شمونة بصلية صاروخية الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41,802  شهيد و 96,844 مصابًا
الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

مزاد لبيع محال تجارية بمنطقة مطار إمبابة وسوهاج الجديدة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلن جهاز تنمية مناطق (مثلث ماسبيرو – مطار إمبابة – مجرى العيون)، عن طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (۱٥م۲: ۳۹م2) أسفل العمارات بمنطقة مطار إمبابة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم ٦ / ١١ / ٢٠٢٤، بجهاز مدينة الشيخ زايد.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن طرح 14 محلا بأنشطة خضراوات وفاكهة، و2 ثلاجة بمساحات تتراوح بين (٦٥ م٢ : ۱۱۳م2) بسوق الجملة بالحي الخامس بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 21/10/2024، بجهاز مدينة سوهاج الجديدة.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بجهازي تنمية مدينة الشيخ زايد وسوهاج الجديدة، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

مواد متعلقة

تحديث لبرنامج Samsung يعطل الهواتف القديمة

تعرف على تفاصيل مزاد المحال التجارية والوحدات الإدارية بأخميم الجديدة

اعرف الموعد والشروط .. مزاد على محطة تموين للسيارات في العاشر

مزاد لبيع 42 محلا وحضانة ومخبزا في الإسكان الاجتماعي بالدقهلية

الجريدة الورقية