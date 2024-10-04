مزاد لبيع محال تجارية بمنطقة مطار إمبابة وسوهاج الجديدة

أعلن جهاز تنمية مناطق (مثلث ماسبيرو – مطار إمبابة – مجرى العيون)، عن طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (۱٥م۲: ۳۹م2) أسفل العمارات بمنطقة مطار إمبابة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم ٦ / ١١ / ٢٠٢٤، بجهاز مدينة الشيخ زايد.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن طرح 14 محلا بأنشطة خضراوات وفاكهة، و2 ثلاجة بمساحات تتراوح بين (٦٥ م٢ : ۱۱۳م2) بسوق الجملة بالحي الخامس بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم 21/10/2024، بجهاز مدينة سوهاج الجديدة.

جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بجهازي تنمية مدينة الشيخ زايد وسوهاج الجديدة، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.