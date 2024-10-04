أحمد نبيل يطلق مبادرة للاستشارات الصيدلانية مجانا

أعلن الصيدلي أحمد نبيل عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "صيدليتك أقرب إليك" لتقديم استشارات دوائية رقمية، تهدف إلى تسهيل وصول المرضى إلى المعلومات الصحية والدوائية.

وأوضح الدكتور أحمد نبيل أن المبادرة مصممة لتعزيز الوعي الصحي وتوفير النصائح الدوائية بطريقة سهلة ومباشرة، مع التركيز على تقديم استشارات فورية للمرضى في أي وقت ومن أي مكان.

تهدف المبادرة أيضًا إلى زيادة الوعي الصحي بين المرضى حول كيفية استخدام الأدوية بشكل آمن وتقليل المخاطر الناتجة عن التفاعلات الدوائية أو الجرعات غير الصحيحة.

وفي تصريح له، قال الصيدلي أحمد نبيل: المرضى بحاجة إلى مصدر موثوق للحصول على استشارات دوائية سريعة، ولهذا جاءت فكرة 'صيدليتك أقرب إليك'، لتجعل الصيدلي متاحًا عبر العالم الرقمي.

وتهدف مبادرة "صيدليتك أقرب إليك" تهدف إلى جعل الحصول على الاستشارات الصحية أكثر سهولة وموثوقية، ما يعزز من سلامة المرضى ويحد من الأخطاء الشائعة المتعلقة بالأدوية.

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