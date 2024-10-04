الكشف على 1700 في قافلة بنواميس الواسطى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعدته "دسماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية"على مدار "الأربعاء والخميس الماضيين"بقرية النواميس مركز الواسطى من 9 عيادات في 9 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ، الجراحة، النساء - الجلدية، تنظيم الأسرة ، الأسنان، العظام ، الرمد) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1703 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 126 ، معمل طفيليات 52-،حالات الأشعة العادية 8 ، استصدار 6 قرارات نفقة دولة ،تحويل عدد 6 مريض للمستشفيات لإستكمال العلاج ،موجات فوق صوتية 111 حالة

كما شملت القافلة دوات تثقيف صحي لعدد 160. مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الاسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 300 ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 4441 خدمة

جدير بالذكر أن تلك القوافل_التي تحظى بدعم نوعي من الوزارة_يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل،أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل

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