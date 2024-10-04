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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الخامنئي: المقاومة في المنطقة لن تتراجع بشهادة رجالها

بوابة الوفد الإلكترونية

قال قائد الثورة الإيرانية الإمام علي الخامنئي، إن الكيان شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض وصدق قوله تعالى ما لها من قرار، مؤكدا أن المقاومة في المنطقة لن تتراجع بشهادة رجالها والنصر سيكون حليفها.

 

وأضاف الإمام علي الخامنئي، خلال مراسم تأبين حسن نصر الله اليوم الجمعة، أنه لا ريب بأن أحلام الصهاينة والأميركيين إنما هي محض أوهام مستحيلة.

 

وفي السطور التالية أبرز تصريحاته:

- يا أهلنا المقاومين في لبنان وفلسطين أيها الشعب الصبور الوفي هذه الشهادات وهذه الدماء المسفوكة لا تزعزع عزيمتكم بل تزيدكم ثباتًا.

- اليوم فإن العصابة الصهيونية المجرمة أنفسهم قد توصلوا إلى أنهم لن يحققوا النصر أبدًا على حماس وحزب الله.

- المقاومة في المنطقة لن تتراجع بشهادة رجالها والنصر سيكون حليفها.

-  لم يكن فقدان قادة الثورة في إيران هينًا لكن مسيرة الثورة لم تتوقف أو تتراجع بل تسارعت.

- سلام الله على القائد الشهيد نصر الله وعلى البطل الشهيد هنية وعلى القائد المفتخر الفريق قاسم سليماني.

- المشكلة الأساسية في المنطقة هي تدخل الأجانب فيها

- العامل الأساسي للحروب وانعدام الامن والتخلف في هذه المنطقة هو الكيان الصهيوني وحضور الدول التي تدعي أنها تسعى إلى إحلال الأمن والسلام في المنطق

- جهاد رجال فلسطين ولبنان قد أعاد الكيان الصهيوني 70 سنة إلى الوراء

- لقد أوصل طوفان الأقصى وعام من المقاومة في غزة ولبنان هذا الكيان الغاصب إلى أن يكون هاجسه الاهم حفظ وجوده.

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