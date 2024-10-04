ميدو يثير الجدل بتصريح مفاجئيء عن فضح المستور.. ماحدش ملاك وكلنا بنغلط (ما القصة؟)

حالة من الجدل والغموض سيطرت على جمهور ومتابعي أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، بعد كتابته منشورًا مبهمًا عن ارتكاب الأخطاء والمعاصي وستر الله للفضائح، وذلك عبر حسابه الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "إكس"، والذي أعاد نشره على موقع "انستجرام"، معلقًا: “جمعة مباركة”.

ميدو يثير الجدل برسالة غامضة: ماحدش فينا ملاك

أشار اللاعب ميدو إلى أننا لسنا ملائكة وجميعنا نقع في الأخطاء ولكن ستر الله وحده هو من يحمينا من الفتن والفضائح، حيث قال: "ماحدش فينا ملاك وكلنا بنغلط ولولا ستر ربنا علينا كلنا ماكانش حد فينا قدر يبص في وش الثاني بس لازم كلنا أولوياتنا تبقى سكة ربنا".

ميدو

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "ربنا بيكلم المسلمين اللي نسيوه في سورة الأنعام بيقولهم.. بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شئ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم".

واختتم ميدو حديثه قائلًا: "لازم كلنا نفكر في معنى الأية دي كويس ... وثاني مفيش حد فينا ملاك بس لازم أولوياتنا تبقى سكة ربنا ... ربنا يثبتنا جميعا على عبادته وشكره على نعمه".

من هو ميدو؟

أحمد حسام حسين عبد الحميد وصفي الشهير بـ"ميدو"، مدرب كرة قدم مصري، ومذيع تلفزيوني ولاعب كرة قدم سابق (مهاجم) في الزمالك، حيث بدأ مشواره مع النادي في مصر في عام 1999، ثم انتقل لنادي جنت في بلجيكا في عام 2000.

فاز ميدو بجائزة حذاء الأبنوس، ما أدى إلى انتقاله إلى الفريق الهولندي أياكس في عام 2001 ، ثم التحق بسيلتا فيجو على سبيل الإعارة في عام 2003.

أما الوجهة التالية له فكانت مرسيليا في فرنسا وتركها بعد ذلك لينتقل للفريق الإيطالي روما في عام 2004، وبعدها انضم إلى الفريق الإنجليزي توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا في عام 2005 وفي نهاية المطاف انضم إلى النادي بشكل دائم في عام 2006.

ترك ميدو النادي في 2007 للإنضمام إلى ميدلزبره، ثم انضم بعد ذلك إلى ويجان أثليتيك، الزمالك، وست هام يونايتد وأياكس على سبيل الإعارة.

اعتزال ميدو كرة القدم

وفي عام 2011، عاد إلى الزمالك قبل الانضمام إلى بارنسلي في عام 2012، كما لعب لصالح منتخب مصر 51 مرة، وسجل 20 هدفًا، إلى أن اعتزل لعب كرة القدم في 11 يونيو 2013.

ميدو وزوجته

أعلن ميدو عن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد مشوار حافل في الملاعب دافع خلاله عن فرق أوروبية كبرى عدة، وجاء ذلك خلال منشور له عبر حسابه الشخصي بمنصة "تويتر" حيث قال: "اليوم أعلن اعتزالي لعب كرة القدم نهائيًا .. أشكر كل من ساندني خلال مشواري .. خاصًة جمهور بلدي العظيم".