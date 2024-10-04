 ضمن فعاليات مبادرة بداية.. لقاءات تدريبية بثقافة الفيوم 

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة التثقيفية والتوعوية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الثقافة، ضمن فعاليات مبادرة "بداية جديدة" لبناء الانسان، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

وفي السياق، أطلقت مكتبة الطفل والشباب بطامية، أولى اللقاءات التدريبية للتنمية البشرية حول الإرشاد الأسري وتعديل السلوك، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بحضور طالبات مدرسة الفنية بنات بطامية، أدار اللقاء عبد الرحمن رجب مدرب التنمية البشرية وأخصائي الصحة النفسية.

بدأت ياسمين ضياء -مدير المكتبة- اللقاء بتعريف أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" التي تهدف إلى بناء وتطوير الانسان في مختلف المجالات، وخاصة الإرشاد الأسري، ونوهت أن هذه اللقاءات سوف تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافقين، 8 ، 9 أكتوبر بالمكتبة.

وأوضح "رجب" في حديثه مفهوم الإرشاد بصفة عامة بأنه توجيه الفرد إلى الطرق المختلفة التي تمكنه من اكتشاف إمكانياته وقدراته والعمل على تنميتها واستثمارها بشكل فعال، أما الإرشاد الأسري هو عدد من الخدمات الاجتماعية والنفسية التي تساهم في تحسين العلاقـات الأسرية بين الآباء والأبناء، وتوفير الدعـم النفسي والاجتماعي لهم، وذلك عن طريق توجيه أفراد الأسرة للتعامل مع المـشكلات والصعوبات التي تواجههم، تلى ذلك حوار مفتوح مع الطالبات، وعرض لبعض المشكلات التي تواجهن سواء داخل المدرسة أو الأسرة أو مع الأصدقاء، وتقديم مقترحات لحلول تساعد في التعامل مع تلك المشكلات.

ورشة حكي بعنوان "اعتني بصحتك" بمكتبة الفيوم العامة

وإستمرارا لأنشطة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، المنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الفيوم العامة يوم ثقافي متنوع، بحضور طلاب مدرسة باغوص الابتدائية ورياض الأطفال، تضمن مسابقات خاصة برياض الأطفال، أدارتها كلا من هناء حسن -مسئول مكتبة الطفل- ورضا محمد أمينة المكتبة، تلاها ورشة حكي بعنوان "اعتني بصحتي" قدمتها هناء حسن، ثم عرض لمواهب الأطفال في الغناء والإلقاء.

وشارك قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بفرع ثقافة الفيوم في فعاليات ماراثون اليوم العالمي للصم وضعاف السمع، بنادي المحافظة بالفيوم، والذي تضمن عدد من العروض الفنية لطلاب مدرؤة الصم والبكم، فيما أقام التمكين الثقافي معرض للمشغولات الفنية واليدوية، بالتعاون مع نادي روتاري، بحضور الدكتور محمد الأبجيجي رئيس نادي روتاري، وشيماء الديان مدير جمعية الصم والبكم، الدكتورة ياسمين محمد مسئول التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، ورشا عبد الله ممثل مديرية الشباب والرياضة.