ننشر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، وبلغ سعر الريال السعودي رسميًا، 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 4 أكتوبر 2024

وننشر لكم في التقرير التالي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 4 أكتوبر 2024، وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية لهذه البنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 12.84 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، 12.84 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة، 12.84 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.