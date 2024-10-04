آية عبدالله تطرح أحدث أغانيها "قلبي ارتاح".. فيديو

طرحت المطربة آية عبدالله، أحدث أغانيها "قلبي ارتاح"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها على يوتيوب، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

أغنية "قلبي ارتاح"، كلمات حسان الرفاعي، والحان، كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

ويقول مطلع الاغنية ( قلبي خلاص ارتاح لقلبك ياللي مفيش في الدنيا زيك ده انت ليا و قلبي ملكك وجودك ده أمان).

آخر أعمال آية عبدالله

يذكر أن احدث اعمال المطربة آية عبدالله، أغنية سمعني كمان، وأغنية عم، المغرور» والتي طرحته عبر قناتها على يوتيوب،

والأغنية، كلمات أحمد الكدواني، ألحان وتوزيع إسلام فتحي.