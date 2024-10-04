الثقافة تختتم فعاليات الورشة التدريبية لمسئولي الإعلام بالبحيرة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم الخميس، فعاليات الورشة التدريبية التي عقدتها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، لمدة ثلاثة أيام بقصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة، لعدد من مسئولي الإعلام بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.

د. منال علام خلال الورشة التدريبية

أهمية صناعة الخبر وأساليب إعداده

استهل اللقاء بكلمة الدكتورة منال علام، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة، أكدت خلالها على أهمية صناعة الخبر وأساليب إعداده وإخراجه، خاصة بعد التطورات الهائلة التي حدثت في مجال الإعلام الرقمي. مشيرة إلى أن الورشة تعد بمثابة مساهمة جادة لمواكبة تلك التطورات التي يشهدها عالم الأخبار في مختلف وسائل الإعلام.

وشهد اليوم الختامي محاضرة بعنوان "ما يكتب وما لا يكتب في الخبر الصحفي"، بحضور محمد البسيوني مدير عام فرع ثقافة البحيرة. تناول خلالها الكاتب الصحفي هيثم الهواري، مدير تحرير مجلة الكواكب، الشروط الأساسية لكتابة الخبر أهمها: أن ينقل معلومات عن حدث حقيقي بالفعل، ويشتمل على كافة الوقائع من أسماء، وزمان ومكان، بكل بمصداقية.





وأكد "الهواري" على ضرورة مراعاة عنصري الجدة والحداثة عند تناول الخبر، من أجل استقطاب اهتمام القارئ، هذا بالإضافة إلى استخدام كلمات بسيطة وموجزة في الكتابة، وقريبة من الجمهور.

واختتمت الفعاليات بمنح المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

"التحديات التي تواجه مسئولي الإعلام" في مناقشات الورشة التدريبية لقصور الثقافة بالبحيرة

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة واصلت فعاليات الورشة التدريبية والتى شهد اليوم الثاني فيها محاضرة بعنوان "التحديات التي تواجه مسئول الإعلام"، أوضح خلالها الكاتب الصحفي هيثم الهواري، مدير تحرير مجلة الكواكب، أهم مشكلات العمل الصحفي في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده الإعلام الرقمي خلال الآونة الأخيرة.

وأشار "الهواري" أن في ظل هذه التطورات، أصبح الصحفي مطالبا بامتلاك مهارات متعددة للتعامل مع مختلف الأدوات الرقمية، بجانب الإلمام بأخلاقيات الإعلام، وأساليب العمل الصحفي، من أجل تقديم محتوى ينل به ثقة الجمهور.

وأضاف أن الحفاظ على مستوى عالٍ من المهنية والالتزام بالمعايير الصحفية التقليدية يظل ضروريا حتى في ظل عصر الإعلام الرقمي، وذلك نتيجة انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة بسرعة كبيرة عبر الإنترنت.

واختتم حديثه مؤكدا أهمية تقصي الحقائق عند كتابة الخبر، وتحسين المهارات من خلال التكيف مع أدوات الإعلام الرقمي، وذلك من أجل تحسين جودة العمل والارتقاء بالأداء العام للمؤسسة الإعلامية وتلبية توقعات الجمهور.