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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

كلية الإعلام بنات جامعة الأزهر تكرم الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرمت كلية الإعلام بنات جامعة الأزهر  الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ووزير الإعلام الأسبق، في الاحتفالية التي أقامتها لتخريج الدفعة الأولى من خريجاتها.

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 وخلال الاحتفالية ألقى  الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية كلمة أعرب فيها عن تقديره للكلية ولإدارة جامعة الأزهر شيخا ورئيسا، وأساتذة وطلابا، على دعوتهم الكريمة للمشاركة والتكريم.

 وقال إن من يدرس بجامعة الأزهر عليه أن يفتخر ويزهو؛ لأنه يمثل جامعة تعد رمزا مشرفا للإسلام الوسطي المستنير مضيفا أن خريجات كلية الإعلام يحملن أمانة كبرى، ومسؤولية عظمى لأنهن أمينات على الكلمة التي يقمن بكتابتها أو إذاعتها إلى جانب أنهن يمثلن جامعة الأزهر التي تمثل قيمة علمية وأكاديمية متميزة ليس في مصر فقط بل في مختلف أنحاء العالم.

 كما أشاد  الأمين العام بالمستوى الراقي للدراسة في كلية الإعلام بنات جامعة الأزهر، وما تقدمه إدارة الكلية من اهتمام ومساعدة للدارسات سواء من خلال تطوير البرامج التعليمية، أو الاهتمام بالتدريبات والزيارات الميدانية . حضر الاحتفالية مجموعة من كبار أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية والقيادات الإعلامية؛ لتخريج الدفعة الأولى من كلية الإعلام بنات والتي ضمت مائة وأربعون طالبة.

 تجدر الإشارة إلى أن الدكتور سامي الشريف عضو في لجنة ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص الإعلام بجامعة الأزهر، كما أنه عضو في الهيئة الاستشارية للمجلة العلمية لكلية الإعلام بالأزهر.

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