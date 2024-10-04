فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على الدور المتميز الذي تقوم به فرقة أسوان للفنون الشعبية؛ لتكون بمثابة سفير مشرف للمحافظة، وتساهم فى رفع أسم أسوان عالياً فى المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية، مقدماً شكره لأعضاء الفرقة بإشراف من يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، بقيادة شعبان حسين.

وتجدر الإشارة إلى أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى الفترة من 2 إلى 7 أكتوبر الجارى فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الـ 24 ، والذى قام بإفتتاحه وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، فضلاً عن عدد من المحافظين والشخصيات العامة، ووسط مشاركة لـ 22 فرقة مصرية وأجنبية من بينها فرقة أسوان للفنون الشعبية.

يقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.