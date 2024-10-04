حالة الطقس.. هل تستمر درجات الحرارة في الانخفاض؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تسود أجواء خريفية على أغلب الأنحاء مع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهاراً على أغلب الأنحاء أما ليلاً وفي الصباح الباكر تكون الأجواء معتدلة تميل للبرودة أحيانا، أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة ومناسبة لكافة الأنشطة اليومية .

ويسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن يكون معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.



الظواهر الجوية المتوقعة اليوم



وتوقع خبراء الأرصاد ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر :

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 21

العاصمة الادارية 30 21

6 اكتوبر 30 20

بنهــــا 29 20

دمنهور 29 20

وادى النطرون 29 21

كفر الشيخ 28 21

المنصورة 30 22

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 29 21

طنطا 29 21

دمياط 29 22

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 27 20

رأس سدر 32 23

نخل 30 14

كاترين 26 12

الطور 31 22

طابا 30 23

شرم الشيخ 34 25

الاسكندرية 29 20

العلمين 28 19

مطروح 27 19

السلوم 28 19

سيوة 32 18

رأس غارب 33 24

الغردقة 34 23

سفاجا 34 25

مرسى علم 34 25

شلاتين 34 26

حلايب 33 25

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 33 25

الفيوم 32 20

بني سويف 32 20

المنيا 32 20

أسيوط 33 19

سوهاج 34 22

قنا 36 23

الأقصر 37 21

أسوان 38 23

الوادى الجديد 36 21

أبوسمبل 38 24