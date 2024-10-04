بسبب والدها.. ابنة أحمد راتب تهاجم المهرجانات ومحمد إمام يرد (اعرف القصة)

اثارت لمياء راتب، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بعد نشرها رسالة مؤثرة لوالدها على عدم تكريمه في المهرجانات السينمائية خلال السنوات الماضية.

لمياء أحمد راتب: 8 سنين ومفيش مهرجان في مصر فكر يكرم بابا

وكتبت لمياء راتب، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك، قائلة : "8 سنين ومفيش مهرجان في مصر فكر يكرم اسم أحمد راتب بس عارف يا بابا أنا كل يوم بكرمك بالدعاء ليك وجمهورك بيكرمك طول الوقت بانه فاكرك ومفتقدك".

محمد إمام يرد على ابنة أحمد راتب : والدك مش محتاج تكريم

وجه الفنان محمد إمام، رسالة دعم لـ لمياء أحمد راتب بعد منشورها عن والدها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وكتب محمد إمام، عبر حسابه قائلًا : "والدك مش محتاج تكريم الاستاذ أحمد راتب من أقوى الممثلين اللي جم في تاريخ الفن والجمهور هو اللي بيكرمه كل يوم بأعماله العظيمة الله يرحمه كان ممثل نادر".

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