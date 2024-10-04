بسبب والدها.. ابنة أحمد راتب تهاجم المهرجانات ومحمد إمام يرد (اعرف القصة)
اثارت لمياء راتب، ابنة الفنان الراحل أحمد راتب جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا، بعد نشرها رسالة مؤثرة لوالدها على عدم تكريمه في المهرجانات السينمائية خلال السنوات الماضية.
لمياء أحمد راتب: 8 سنين ومفيش مهرجان في مصر فكر يكرم بابا
وكتبت لمياء راتب، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك، قائلة : "8 سنين ومفيش مهرجان في مصر فكر يكرم اسم أحمد راتب بس عارف يا بابا أنا كل يوم بكرمك بالدعاء ليك وجمهورك بيكرمك طول الوقت بانه فاكرك ومفتقدك".
محمد إمام يرد على ابنة أحمد راتب : والدك مش محتاج تكريم
وجه الفنان محمد إمام، رسالة دعم لـ لمياء أحمد راتب بعد منشورها عن والدها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.
وكتب محمد إمام، عبر حسابه قائلًا : "والدك مش محتاج تكريم الاستاذ أحمد راتب من أقوى الممثلين اللي جم في تاريخ الفن والجمهور هو اللي بيكرمه كل يوم بأعماله العظيمة الله يرحمه كان ممثل نادر".
محطات في حياة أحمد راتب
- بدأ مشواره الفني وهو طفل، حيث كان يمارس التمثيل في المدرسة.
- نمت موهبته بالتمثيل عندما التحق بفرقة التمثيل بالجامعة أثناء دراسته بكلية الهندسة.
- ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.
- كانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما.
- اتسم أداؤه بالبساطة وعدم التكلف.
- اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية.
- نال جائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم.
- شارك في أعمال الفنان عادل إمام.
- استطاع أن يؤدي أدوارًا جيدة.
- شكّل قاسماً مشتركا لمعظم أفلام الشباب الحديثة.
- يعد من أبرع الفنانين الذين أدّوا الأدوار الهزلية اللاذعة للمجتمع.
- آخر أعماله السينمائية فوبيا الذي انتهى من تصويره بالكامل وعرض عام 2017.
- رحل صباح يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.