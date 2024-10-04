7 مشروبات لتعزيز الكولاجين لبشرة أكثر شبابًا

يعد الكولاجين ضروريًا لتحسين صحة ومرونة البشرة، فهو يجعلها أكثر إشراقًا، كما يمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، لذا فإن إضافة المشروبات التي تعزز الكولاجين إلى روتين العناية بالبشرة الخاص بك يمكن أن يحدث فرقًا في مظهر بشرتك وشعورك بها.

مشروبات للحصول على الكولاجين الطبيعي

ووفق لموقع “onlymyhealth” ينخفض ​​إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي مع تقدمك في السن، ويساهم هذا الانخفاض في ظهور علامات الشيخوخة الشائعة، مثل التجاعيد والجلد الجاف المترهل، بالإضافة إلى ذلك، ينخفض ​​الكولاجين في نظامك العظمي أيضًا مع تقدم العمر، مما قد يؤدي إلى انخفاض قوة العظام، لذا عليك تعويضه بتناول بعض المشروبات بجانب النتاجات الموضعية التي تستخدمها، ومن أشهر تلك المشروبات التالي..

عصائر الحمضيات

تحتوي عصائر الحمضيات على فيتامين "سي"، الذي يحسن مرونة الجلد ويمدك بالطاقة، كما يحسن من إنتاج الكولاجين المفيد لبشرتك.

حساء مرق العظام

من المعروف أن مرق العظام غني بالكولاجين والأحماض الأمينية والمعادن ويوفر العناصر الغذائية الأساسية التي تدعم صحة الجلد.

وشرب مرق العظام بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد وتعزيز ترطيب البشرة بشكل عام، بالإضافة إلى تناوله بمفرده، يمكن أيضًا إضافته إلى الحساء والطعام.

عصير الصبار

الصبار هو منقذ حقيقي للبشرة، معروف بخصائصه المهدئة والمرطبة، لذا من الطبيعي أن ستجده في العديد من منتجات العناية بالبشرة، ولكن هل تعلم أن شرب عصير الصبار يمكن أن يفيد بشرتك بشدة، لأنه يعزز إنتاج الكولاجين، وذلك بفضل المعادن المتعددة التي تساعد في تحفيز الخلايا الليفية، وهي الخلايا التي تنتج الكولاجين.

ووفقًا لدراسة أجريت في جامعة ستانفورد، أجريت عام 2008 فيعمل الصبار على تحفيز الخلايا الليفية، التي تنتج ألياف الكولاجين والإيلاستين، مما يعزز مرونة الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد.

كما أن الصبار يساعد على ترطيب البشرة، يمنع ظهور حب الشباب وفرط التصبغ.

العصائر الخضراء

تناول العصائر الخضراء طريقة رائعة لتعزيز تناول الكولاجين مع تزويد جسمك بالفيتامينات والمعادن الأساسية.

فإن الجمع بين الخضروات الورقية مثل السبانخ أو الكرنب مع الفواكه مثل التوت والموز والأفوكادو يخلق مشروبًا غنيًا بالعناصر الغذائية.

كما يمكنك إضافة زبدة الجوز للحصول على دفعة إضافية من البروتين، مما يعزز إنتاج الكولاجين في جسمك.

عصير البنجر

عصير البنجر هو مشروب غني بالعناصر الغذائية، فهو يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تحسين الدورة الدموية، وتساعد في توصيل العناصر الغذائية الأساسية إلى خلايا بشرتك، وتعمل هذه الدورة الدموية على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة توهجًا شبابيًا.

ويمكنك الاستمتاع بعصير البنجر بمفرده أو مزجه مع مكونات أخرى مثل التفاح والزنجبيل لمزيد من النكهة.

حليب الكركم

غالبًا ما يُشاد بالكركم باعتباره من التوابل القوية، والمعروفة بفوائدها المضادة للالتهابات وخصائصها المحببة للبشرة.

كما أن حليب الكركم يهدئ البشرة المتهيجة ويمنحها توهجًا ونضارة شبابية.

لا يعمل هذا المشروب المهدئ على تعزيز إنتاج الكولاجين فحسب، بل يساعد أيضًا تقليل الالتهاب للحفاظ على بشرتك شابة ومشرقة، كل ما عليك سوى مزج مسحوق الكركم مع الحليب الذي تفضله، سواء كان من منتجات الألبان أو بديل نباتي.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالإلكتروليتات والمعادن، التي تعمل على تحسين صحة البشرة، وتساعد في الحفاظ على ترطيب الجلد ونضارته. بالإضافة إلى ذلك، فإن ماء جوز الهند غني بالسيتوكينينات، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم نمو الخلايا وتعزيز تخليق الكولاجين، مما يجعلها تبدو رطبة وممتلئة.

يمكنك الاستمتاع بماء جوز الهند العادي أو امزجه بالفواكه والأعشاب للحصول على مشروب استوائي منعش.