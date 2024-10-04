تحذير من 7 نقاط للراغبين في حجز وحدات التنمية الحضرية
وجه صندوق التنمية الحضرية ، تحذيرا للمواطنين من 7 نقاط ، الذين يرغبون حجز وحدات تابعة له .
قال الصندوق في بيان أمس ، إنه بشأن ادعاء بعض المواطنين وجود سماسرة .
أولا : الصندوق يهيب بالمواطنين توخى الحذر، وعدم التعامل مع أولئك الأشخاص.
ثانيا : نفى الصندوق أي صلة للسماسرة بالصندوق نهائيا بأي صفة .
ثالثا : حذر الصندوق ، المواطنين من الوقوع في عمليات نصب من تلك الاشخاص غير المعروف هويتها .
رابعا : أعلن صندوق التنمية الحضرية أن حجز الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات التابعه له ، يتم من خلال المقر الرئيسي بالقاهرة أو المقرات المتواجدة داخل مشروعات الصندوق على مختلف المحافظات والصندوق غير مسئول عن اى حجوزات أو تداول استمارات حجز تتم على خلاف ذلك.
خامسا : قنوات التواصل من خلال الخط الساخن (١٥٤٤٤) وكذا صفحته الرسمية على الفيس بوك او ارقام الواتساب المعلنة على الصفحة للتواصل مع السادة العملاء والرد على استفساراتهم
سادسا : التنازلات عن الوحدات السكنية لا تتم الا من خلال التوجه لمقر الصندوق الرئيسي الكائن 3 ش المخيم الدائم. مدينة نصر - القاهرة، واتباع الاجراءات المنصوص عليها
سابعا : أي تنازل يتم دون اخطار الصندوق لا يعترف به ولا يمثل ذلك اى مسئوليه على الصندوق .