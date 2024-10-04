الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

تحذير من 7 نقاط للراغبين في حجز وحدات التنمية الحضرية

وحدات الإسكان الاجتماعي
وحدات الإسكان الاجتماعي

وجه صندوق التنمية الحضرية ، تحذيرا للمواطنين من 7 نقاط ، الذين يرغبون حجز وحدات تابعة له .

قال الصندوق في بيان أمس ، إنه بشأن ادعاء بعض المواطنين وجود سماسرة .

أولا : الصندوق يهيب بالمواطنين توخى الحذر، وعدم التعامل مع أولئك الأشخاص.

 ثانيا : نفى الصندوق أي صلة للسماسرة بالصندوق نهائيا بأي صفة .

ثالثا : حذر الصندوق ، المواطنين من الوقوع في عمليات نصب من تلك الاشخاص غير المعروف هويتها .

رابعا : أعلن صندوق التنمية الحضرية أن حجز الوحدات السكنية الخاصة بالمشروعات التابعه له ، يتم من خلال المقر الرئيسي بالقاهرة أو المقرات المتواجدة داخل مشروعات الصندوق على مختلف المحافظات والصندوق غير مسئول عن اى حجوزات أو تداول استمارات حجز تتم على خلاف ذلك.

خامسا : قنوات التواصل من خلال الخط الساخن (١٥٤٤٤) وكذا صفحته الرسمية على الفيس بوك او ارقام الواتساب المعلنة على الصفحة للتواصل مع السادة العملاء والرد على استفساراتهم

سادسا : التنازلات عن الوحدات السكنية لا تتم الا من خلال التوجه لمقر الصندوق الرئيسي الكائن 3 ش المخيم الدائم. مدينة نصر - القاهرة، واتباع الاجراءات المنصوص عليها

سابعا : أي تنازل يتم دون اخطار الصندوق لا يعترف به ولا يمثل ذلك اى مسئوليه على الصندوق .

مواد متعلقة

يوم الجمعة..مواقيت الصلاة في عدد من المدن والمحافظات اليوم

أهمية الترطيب.. كيف يؤثر شرب الماء الكافي على الصحة اليومية

محافظ الغربية يناقش اخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية

رئيس الوزراء يتابع مشروعات صندوق التنمية الحضرية

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية

QNB ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
الجريدة الورقية