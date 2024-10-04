وزير الري يتابع موقف إزالة التعديات علي أملاك الوزارة بمحافظة الشرقية

وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بعمل فصل حد مساحى لكافة المساحات الموجودة على بحر مويس لبيان موقف التعديات الموجودة على المجرى المائى وتحديد الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وذلك خلال متابعة حالة الرى وموقف إزالة التعديات علي أملاك الوزارة بمحافظة الشرقية .

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التعديات الواقعة على ترعة بحر مويس والمحرر لها عدد ١٨٢ محضر مخالفة ، وموقف المديونيات المستحقة على هذه المخالفات ، وموقف التراخيص الصادرة على الترعة .

وأكد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الترع والحفاظ على أملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يضمن إدارة المنظومة المائية بكفاءة وبدون معوقات لتوصيل المياه للمنتفعين ، مع الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بما يدعم الخزانة العامة شريطة عدم تأثير المشروعات المنفذة على تلك الأملاك على عملية إدارة المياه والتى تشكل الواجب الاساسى الذى تضطلع به الوزارة..

وشدد على إزالة المخالفات فى المهد قبل تفاقمها وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات ، و بالاستعانة بمنظومة التغيرات المكانية والقيام بأعمال المرور الدورى من جانب أجهزة الوزارة المختصة لرصد التعديات والتعامل الفوري معها .