عرض ومناقشة فيلم بحر الماس بالدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية

عرض الفيلم المصرى "بحر الماس" ضمن مسابقة نور الشريف للفيلم العربى الطويل بـ مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الأربعين برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمهداة إلى اسم الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللى.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوه إدارتها الإعلامية غادة شاهين بحضور صًناع الفيلم حيث تحدث بطل ومؤلف الفيلم الدكتور عاطف عبد اللطيف أن فيلم بحر الماس يعد الفيلم تجربة سينمائية تم تصويرها بشرم الشيخ لتصليت الضوء علي المدينة وجمالها واضاف : احرص دائما علي العمل علي رسالة من خلال الافلام التي أقوم بكتابتها أو إنتاجها وهي إظهار النواحي الجمالية بمصر وكذلك الدول العربية ، خاصة وأن معظم الافلام التجارية حالياً يتم من خلالها تصدير صورة سيئة عن مصر ، فأنا حرص دائما علي ما يصدر صورة تليق بمصر لجذب السياحة ، وأطالب جميع صناع الافلام بالتركيز علي صناعة افلام وتصدير صورة إيجابية عن مصر ، كما تحدث الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما خلال قائلا أن السينما دائما تكون صورة عاكسه للمجتمع ، ولا بد أن نظهر الصورة الإيجابية من خلال السينما ، وان لا تقتصر مشاهد السينما علي الاكشن والاجرام والنصب ومثل هذا الموضوعات ، واضاف أيضا أن الشباب لابد وان يكون لديهم موضوعات مختلفة يتم طرحها من خلال أفلامهم وان يظهروا الصورة الإيجابية للمجتمع من خلال أفلامهم

الفيلم تدور أحداثه فى إطار من الكوميديا والأكشن حول تشكيل إجرامى عالمى من جنسيات مختلفة يكلفه "حاتم الطاهر" بالذهاب إلى مدينة شرم الشيخ واستخراج صندوق به مجموعة من الماس تقدر بـ100 مليون دولار غرقت فى البحر أثناء تهريبه.

فيلم "بحر الماس" من بطولة عاطف عبد اللطيف وعبد الرحيم حسن وندى بهجت وشيري مجدي وشعيفان محمد، شيماء الفضل، سماح زيدان، طلال الشمري، والفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، معالجة وسيناريو وحوار «جوزيف فوزي، نورشان عمر» وتصوير مايكل جورجي ومن إخراج سيف يوسف.