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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عبد العال: عمر جابر وعمر كمال كانا يستحقان التواجد في قائمة المنتخب

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" هناك علامة استفهام حول بعض اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قبل انطلاق معسكر شهر أكتوبر الجاري

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو مع الإعلامي إسلام صادق" على قناة "تن":" من وجهة نظري أن عمر جابر و عمر كمال كانا يستحقان التواجد في قائمة المنتخب الوطني بسبب المستوى المميز لهما في الفترة الأخيرة ".

وأضاف:" كنت اتمنى انضمام عمر جابر نجم فريق الزمالك للمنتخب الوطني لأنه الأفضل في هذا المركز في الفترة الأخيرة ".

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