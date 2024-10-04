عبد العال: عمر جابر وعمر كمال كانا يستحقان التواجد في قائمة المنتخب

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" هناك علامة استفهام حول بعض اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قبل انطلاق معسكر شهر أكتوبر الجاري

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو مع الإعلامي إسلام صادق" على قناة "تن":" من وجهة نظري أن عمر جابر و عمر كمال كانا يستحقان التواجد في قائمة المنتخب الوطني بسبب المستوى المميز لهما في الفترة الأخيرة ".

وأضاف:" كنت اتمنى انضمام عمر جابر نجم فريق الزمالك للمنتخب الوطني لأنه الأفضل في هذا المركز في الفترة الأخيرة ".