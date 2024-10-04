عاجل
وزارة الخارجية الاردنية تُدين باشد العبارات العدوان الاسرائيلي على مخيم طولكرم
الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة  داخل بورصة الدواجن قيمة 77 جنيهًا للكيلو الواحد بالمزرعة، فيما ستباع الفراخ البيضاء في الأسواق ما بين مبلغ 82 إلى 92 جنيهًا للكيلو وفق المنطقة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 
ووصلت أسعار الفراخ الساسو  داخل بورصة الدواجن قيمة 95 جنيهًا للكيلو الواحد بالمزرعة، فيما ستباع الساسو في الأسواق ما بين 100 إلى 110 جنيهات للكيلو طبق المنطقة.

في حين سجل متوسط أسعار الفراخ البلدي اليوم الجمعة في الأسواق مبلغ 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم 
سعر الكتكوت الأبيض
بلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم 42.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي
وصل سعر الكتكوت البلدي اليوم الجمعة مبلغ 11 جنيهًا.

فيما يتعلق بـ أسعار البيض اليوم الجمعة، وسجلت الأسعار عقب التحديثات الأخيرة الأرقام التالية:

البيض الأحمر: تراوح أسعار الكرتونة ما بين 163 و177 جنيهًا.
البيض الأبيض: يتراوح اليوم سعر الكرتونة ما بين 163 و175 جنيهًا.
البيض البلدي: سيتراوح سعر الكرتونة ما بين 160 و181 جنيهًا.

الجريدة الورقية