تعرف على أسعار الدواجن اليوم

بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة داخل بورصة الدواجن قيمة 77 جنيهًا للكيلو الواحد بالمزرعة، فيما ستباع الفراخ البيضاء في الأسواق ما بين مبلغ 82 إلى 92 جنيهًا للكيلو وفق المنطقة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

ووصلت أسعار الفراخ الساسو داخل بورصة الدواجن قيمة 95 جنيهًا للكيلو الواحد بالمزرعة، فيما ستباع الساسو في الأسواق ما بين 100 إلى 110 جنيهات للكيلو طبق المنطقة.

في حين سجل متوسط أسعار الفراخ البلدي اليوم الجمعة في الأسواق مبلغ 120 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض

بلغ سعر الكتكوت الأبيض اليوم 42.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

وصل سعر الكتكوت البلدي اليوم الجمعة مبلغ 11 جنيهًا.

فيما يتعلق بـ أسعار البيض اليوم الجمعة، وسجلت الأسعار عقب التحديثات الأخيرة الأرقام التالية:

البيض الأحمر: تراوح أسعار الكرتونة ما بين 163 و177 جنيهًا.

البيض الأبيض: يتراوح اليوم سعر الكرتونة ما بين 163 و175 جنيهًا.

البيض البلدي: سيتراوح سعر الكرتونة ما بين 160 و181 جنيهًا.