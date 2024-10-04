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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رضا عبدالعال: كنت أتمنى انضمام سام مرسي للمنتخب الوطني

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن سام مرسي المحترف في الدوري الإنجليزي يستحق الانضمام للمنتخب الوطني في الوقت الحالي تحت قيادة حسام حسن.


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق" على قناة "تن":" من وجهة نظري أن سام مرسي نجم فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي يعيش أفضل فتراته الفنية مع فريقه الإنجليزي وكان يستحق الحصول على فرصة مع المنتخب الوطني ".

وأضاف:" حسام حسن عليه أن يعيد حساباته بشأن عدم استدعاء بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة ".

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