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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

طارق الدروي: الأهلي استحق الفوز ببرونزية كأس العالم لليد

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد طارق الدروي نجم فريق الأهلي الأسبق لكرة اليد أن فريق الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فريق برشلونة الإسباني في كأس العالم لكرة اليد في البطولة التي أقيمت في العاصمة الإدارية.

وقال طارق الدروي نجم فريق الأهلي الأسبق لكرة اليد عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فريق الأهلي لعب مباراة رائعة على المستوي الفني أمام فريق عملاق بجحم نادي برشلونة الإسباني".

وأضاف :"كرة اليد داخل النادي الأهلي تطورات بشكل كبير في المواسم الماضية والدليل الفوز بالميدالية البرونزية على حساب فريق برشلونة ".

الجريدة الورقية