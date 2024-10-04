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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عاجل.. انذار جديد لسكان الضاحية الجنوبية ببيروت من جيش الاحتلال الاسرائيلي

خريطة توضيحية اعلن
خريطة توضيحية اعلن عنها جيش الاحتلال

كرر جيش الاحتلال الاسرائيلي انذارة لاهالي وسكان الضاحية الجنوبية ببيروت، للابتعاد عن هذه المنطقة والابتعاد عن منازلهم وعن بناية محددة قد اشار اليها المتحدث باسم جيش الاحتلال في انذارة ان بها عناصر من حزب الله.

 

وفي وقت سابق أنذر جيش الاحتلال الاسرائيلي سكان الضاحية الجنوبية، وحدد السكان المتواجدون في المباني المحددة على الخريطتيْن الواقعيْن في حي برج البراجنة، جنوب لبنان.

 

ووجه جيش الاحتلال رسالته الاتية: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب.

 

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني المجاورة فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.

 

 

 

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