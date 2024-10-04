"رباعية الموسم".. موعد ومكان ليلة النجوم في الكويت

يستقبل شتاء الكويت الجاري، 4 من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي “بهاء سلطان، أحمد سعد، إليسا، رامي صبري”، والتي أطلق عليها رباعية الموسم في ليلة استثنائية يجتمعون فيها على مسرح واحد للمرة الأولى.

يقام الحفل 25 أكتوبر على مسرح أرينا كويت في العاصمة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني.

تقدم الشركة المنظمة للحفل خطة مميزة لإقامة الحفل الضخم المقرر أن يمتد إلى 5 ساعات متواصلة يقدم فيها النجوم أغانيهم التي أحبها الجمهور وتفاعل معها على مدار السنوات الماضية حيث يقام الحفل على جولتين الأولى يتواجد فيها رامي صبري وبهاء سلطان والجولة الثانية يتواجد فيها أحمد سعد وإليسا.

وحرصت الجهة المنظمة للحفل على اختيار النجوم الأكثر قربا من الجمهور ووفقا لذوق الجمهور الكويتي والعربي، ومن المقرر أن يضم الحفل مجموعة كبيرة من المفاجئات للجمهور، وفتحت الشركة المنظمة للحفل باب حجز التذاكر للجمهور خلال الساعات الماضية.